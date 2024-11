PANCHINA ROMA LIVE! Mangiante: “I Friedkin resteranno a lungo, vogliono un tecnico di alto profilo”. Montella ipotesi sempre più concreta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Altra giornata di fuoco in casa Roma, con i Friedkin che in queste ore stanno scegliendo il nome del prossimo allenatore giallorosso dopo l’esonero di Juric.

Il casting dei texani, che si sta svolgendo a Londra, prosegue: tantissimi i nomi sul tavolo, oltre ai noti (Mancini, Ranieri, Allegri, Garcia, Potter…), oggi si sono aggiunti Montella e Ten Hag. Ma al momento dai Friedkin non trapela nulla sul profilo del tecnico che si sta cercando. In attesa di capirne di più, vi lasciamo al live con tutti gli aggiornamenti in diretta.

AGGIORNAMENTO ORE 12:40 – Vincenzo Montella è tornato ad abbracciare i calciatori della nazionale turca e su Instagram scrive: “Di nuovo con i ragazzi“. Stando a quanto riferisce il giornalista Roberto Maida, il tecnico italiano potrebbe arrivare a Roma solo dopo gli impegni con la Turchia, e cioè il 20 novembre, a pochi giorni dalla partita contro il Napoli, prevista il 24.

AGGIORNAMENTO ORE 11:20 – “Tanti allenatori contattati finora. Alcuni no incassati e un nome su tutti che si avvicina, nell’assenza di dirigenti italiani e con Ghisolfi defilato. La volontà dei Friedkin è di rimanere a lungo. Ma sanno che ora la scelta deve essere solo di alto profilo“. Lo scrive in questi minuti Angelo Mangiante su X.

Tanti allenatori contattati finora. Alcuni no incassati e un nome su tutti che si avvicina, nell’assenza di dirigenti italiani e con Ghisolfi defilato.

La volontà dei #Friedkin è di rimanere a lungo. Ma sanno che ora la scelta deve essere solo di alto profilo. @SkySport #Roma — Angelo Mangiante (@angelomangiante) November 12, 2024

AGGIORNAMENTO ORE 10:30 – Crescono le quotazioni di Vincenzo Montella come nuovo allenatore della Roma: stando a quanto riferisce in questi minuti Roberto Maida del Corriere dello Sport, sarebbe lui ora il candidato forte dei Friedkin.

L’aeroplanino può liberarsi dalla federazione turca pagando sei mesi di stipendio. Montella piace perché è un allenatore con un’idea tattica precisa, conosce la città e la piazza, guadagna tanto ma non cifre esagerate e con lui si potrebbe impostare un progetto pluriennale.

La Roma sta andando su Vincenzo Montella. E’ lui adesso il candidato forte – non l’unico – dei Friedkin. Può liberarsi dalla federazione turca attraverso una clausola. Un presidente aviatore e un aeroplanino: un binomio quasi naturale.@CorSport — Roberto Maida (@RobMaida) November 12, 2024

AGGIORNAMENTO ORE 10:00 – La scelta del nuovo allenatore potrebbe essere influenzata da una vecchia conoscenza del nostro calcio: l’ex ds della Juventus, Fabio Paratici. Stando a quando si mormora da più parti, l’attuale dirigente del Tottenham starebbe consigliando i Friedkin (specialmente Ryan) sulla scelta del prossimo allenatore.

Paratici spinge per un tecnico italiano di spessore (Mancini, Allegri o Sarri, ma anche Montella) e allo stesso modo avrebbe suggerito ai texani di puntare su un Ceo che conosca bene la Serie A. Lo stesso dirigente del Tottenham potrebbe entrare nei quadri dirigenziali della Roma in futuro (ora è squalificato) restando al momento come consulente esterno dell’attuale proprietà. (Rete Sport / Tele Radio Stereo)

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!