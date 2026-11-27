La Roma cerca giovani talenti sul mercato, ma farebbe bene a osservare con particolare attenzione anche quelli che stanno crescendo a Trigoria. L’ultimo a prendersi la scena è Lorenzo Paratici, attaccante classe 2008 che mercoledì ha firmato la doppietta decisiva nel successo della Primavera sul campo del Paris Saint-Germain, regalando ai giallorossi la qualificazione ai sedicesimi di finale di Youth League.

Il diciottenne figlio di Fabio, attuale direttore sportivo della Fiorentina, sta dimostrando soprattutto in Europa di avere qualcosa di speciale. Sei gol in quattro presenze in Youth League, tra cui una tripletta contro lo Slovan Bratislava, raccontano la crescita di un attaccante che abbina il fiuto del gol alla capacità di attaccare la profondità, muoversi su tutto il fronte offensivo e dialogare con i compagni.

E pensare che Paratici aveva impiegato pochissimi giorni per attirare l’attenzione di Gasperini. Era il 4 settembre del 2025 quando, appena arrivato dalla Sampdoria, l’allora sedicenne si prese la scena nell’amichevole della prima squadra contro il Roma City, vinta per 8-0. Tre gol in meno di un’ora, uno di destro, uno di sinistro e uno di testa, oltre a un palo colpito. Una prestazione che strappò anche una battuta al tecnico piemontese, rivolta ai suoi collaboratori: “Bisogna trovargli un soprannome, se lo chiami Paratici è già troppo lungo”, come raccontato all’epoca dal Corriere della Sera.

Da allora Lorenzo ha continuato a crescere, conquistando lo scorso ottobre anche la convocazione in prima squadra per la partita di campionato contro il Genoa. Significative le recenti parole del tecnico della Primavera Mattia Scala, secondo cui Paratici possiede “delle caratteristiche uniche non solo per la nostra rosa, ma in generale”. La questione assume anche una rilevanza in chiave mercato. Paratici è infatti di proprietà della Sampdoria, che lo scorso settembre lo ha nuovamente ceduto alla Roma in prestito con diritto di riscatto. Una formula che consente al club giallorosso di assicurarsi definitivamente un talento che sta acquisendo valore.

E poi c’è Antonio Arena, classe 2009, già capace di segnare all’esordio in prima squadra contro il Torino in Coppa Italia e autore di otto reti in undici presenze nel campionato Primavera. I due hanno caratteristiche differenti e possono completarsi, come dimostrato proprio a Parigi, dove Scala li ha schierati insieme dall’inizio. La Roma sta facendo crescere due attaccanti di grande prospettiva, entrambi già conosciuti da Gasperini.

Il parallelo con Robinio Vaz, acquistato lo scorso gennaio per una cifra importante e oggi in difficoltà all’Hull City, offre un ulteriore spunto di riflessione. Non si tratta di stabilire chi sia più forte, né di pretendere che Paratici e Arena siano già pronti per competere ai massimi livelli. Ma per una società che deve fare i conti con i vincoli UEFA, investire sulla crescita dei ragazzi che ha già a disposizione può rappresentare una strada particolarmente virtuosa.

La sfida sarà costruire un percorso che permetta loro di avvicinarsi gradualmente alla prima squadra, senza bruciare le tappe ma nemmeno rallentarne la crescita. E avere un allenatore come Gasperini, che ha costruito gran parte delle proprie fortune sulla valorizzazione dei calciatori, rappresenta un’opportunità preziosa. Non tutti i rinforzi della Roma del futuro dovranno necessariamente arrivare dal mercato.

Giallorossi.net | Giancarlo Pinoli