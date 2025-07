Paredes-Boca, tanto rumore per nulla: nessuna offerta ufficiale alla Roma

Nonostante mesi di insistenti rumors dall’Argentina, l’atteso trasferimento di Leandro Paredes al Boca Juniors resta ancora un miraggio. Come riportato oggi da Il Tempo (L. Pes), al momento non è arrivata alcuna offerta ufficiale al club giallorosso, lasciando in sospeso quella che sembrava una trattativa ormai imminente.

Il centrocampista argentino, la cui clausola rescissoria si aggira intorno ai 3,5 milioni di euro, sembrava destinato a liberarsi esclusivamente a favore della squadra di Buenos Aires. Tuttavia, i soldi promessi dal Boca non si sono ancora materializzati, lasciando la Roma senza quella plusvalenza che avrebbe alleggerito il bilancio e agevolato le strategie di mercato.

La situazione conferma un trend complicato per la società capitolina, che ha visto sfumare diverse operazioni in uscita legate a giovani talenti e giocatori in esubero. A questo punto non resta che attendere l’avvio ufficiale della sessione di mercato estiva, con la Roma pronta a concentrarsi sugli acquisti per completare la rosa di Gasperini.

Fonte: Il Tempo