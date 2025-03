Paredes e il giallo della clausola pro Boca. La Roma ammette: “C’è un gentlemen agreement”, ecco come funziona

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Una clausola nascosta, un mistero svelato e una verità che la Roma avrebbe preferito tenere lontana dai riflettori. Il caso Paredes è esploso con le dichiarazioni del centrocampista argentino, che ha confermato l’esistenza di un accordo contrattuale inizialmente smentito da Trigoria. Tutto è iniziato lo scorso 11 marzo, quando la Roma ha annunciato il rinnovo di Paredes fino al 2026, anticipando un prolungamento che sarebbe potuto scattare automaticamente. Una scelta che ora appare legata a un’intesa con il Boca Juniors, club del cuore dell’argentino.

La clausola “fantasma” e il colpo di scena di Paredes

L’accordo includerebbe una clausola rescissoria da 3,5 milioni valida solo per il Boca, esercitabile a partire dal maggio 2025. Un dettaglio trapelato in Argentina e inizialmente smentito dalla Roma, fino alla conferma diretta dello stesso Paredes dal ritiro dell’Argentina: “Sì, la clausola esiste ed è solo per il Boca. Devo ringraziare la Roma per il rinnovo, anche se non avevo ancora raggiunto gli obiettivi previsti per il prolungamento automatico”.

La Roma conferma: c’è un gentlemen’s agreement

Di fronte alle parole del giocatore, la Roma ha dovuto ammettere l’esistenza di un gentlemen’s agreement con il Boca, che potrà riportare Paredes in Argentina pagando una cifra superiore ai 2,5 milioni spesi due anni fa dal club giallorosso per acquistarlo dal PSG e che permetterebbe dunque una buona plusvalenza. Non un addio già scritto, ma un’opzione concreta per il futuro. Ora la decisione spetta al Boca, mentre a Trigoria dovranno gestire una situazione che rischia di accendere polemiche.

Fonte: Il Messaggero / Il Tempo