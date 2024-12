Paredes l’imprescindibile: il suo futuro è alla Roma, spunta una clausola per il rinnovo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Imprescindibile. Monumento. Garanzia per il prossimo anno. Tutto questo è Leandro Paredes, rinato sotto la cura di Claudio Ranieri. Ieri nella conferenza stampa in vista del Milan, il tecnico della Roma non ha fatto giri di parole per specificare, ancora una volta, l’importanza del centrocampista argentino.

In bilico con Ivan Juric, adesso Paredes si è rigenerato tornando a fornire prestazioni di livello ed una regia che nel centrocampo giallorosso da tempo mancavano. Adesso, dunque, il futuro può essere a Roma. Per la fiducia di Ranieri, certo, ma anche in virtù di una clausola, rivela oggi il Corriere dello Sport.

Nel contratto che lega l’ex Boca Juniors – dove sarebbe ora se Sir Claudio non avesse messo piede nella Capitale – alla Roma c’è infatti una clausola per il rinnovo al raggiungimento del 50% delle presenze e alla qualificazione dei giallorossi ad una qualsiasi coppa europea, scatterà il prolungamento. I presupposti ci sono tutti.

Fonte: Corriere dello Sport

