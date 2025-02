Parma-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: spazio ai nuovi, Baldanzi favorito su Soulè

NOTIZIE ROMA CALCIO – Oggi pomeriggio alle ore 18:00 la Roma scenderà in campo contro il Parma per proseguire il percorso positivo in campionato. Ranieri sembra orientato a schierare una formazione con diverse seconde linee per dare riposo a chi giovedì dovrà affrontare il Porto nel match di ritorno all’Olimpico.

Contro i ducali in dubbio Hummels, possibili chance dal 1′ per i nuovi acquisti Nelsson, Gourna-Douath e Salah-Eddine, mentre al posto di Dybala è di nuovo aperto il ballottaggio tra Baldanzi e Soulé. In attacco c’è Shomurodov, favoritissimo su Dovbyk.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Salah-Eddine; Baldanzi, El Shaarawy; Shomurodov.

GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Nelsson, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Gourna-Douath, Angelino; Baldanzi, El Shaarawy; Shomurodov.

IL MESSAGGERO: Svilar; Mancini, Nelsson, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Gourna-Douath, Salah-Eddine; Baldanzi, El Shaarawy; Shomurodov.

IL TEMPO: Svilar; Mancini, Nelsson, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Gourna-Douath, Salah-Eddine; Baldanzi, El Shaarawy; Shomurodov.

IL ROMANISTA: Svilar; Mancini, Nelsson, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Salah-Eddine; Soulé, Baldanzi; Shomurodov.