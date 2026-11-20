La Roma riparte dal Tardini dopo la sosta per le nazionali. Sabato 21 novembre, alle ore 18:00, i giallorossi affrontano il Parma di Alberto Gilardino nella dodicesima giornata di Serie A, con l’obiettivo di proseguire la propria corsa nelle zone altissime della classifica.

La squadra di Gian Piero Gasperini è terza con 27 punti e ancora imbattuta in campionato, reduce da tre vittorie consecutive contro Cagliari, Udinese e Sassuolo. Il Parma, fermo a quota 8, arriva invece dal 2-1 subito in casa contro il Bologna, partita giocata quasi interamente in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Ndiaye.

Le ultime dai campi

QUI PARMA – Gilardino deve rinunciare allo squalificato Ndiaye e all’infortunato Romero, mentre Diego Carlos resta in dubbio. Bernabé è recuperato e sarà a disposizione, anche se non è certo del posto dall’inizio. In difesa dovrebbe rientrare Drobnic con Delprato e Troilo; a centrocampo favoriti Fabbian, Sierro e Keita. Davanti la coppia più probabile è Lontani-Touré.

QUI ROMA – Gasperini ritrova Svilar, Mancini e Dybala, tutti dichiarati recuperati dal tecnico. Restano fuori soltanto Pellegrini e Rensch. Davanti a Svilar dovrebbe tornare il terzetto Mancini-N’Dicka-Hermoso, con Molina e Wesley sulle fasce e Cristante-Koné in mezzo. Dybala è candidato a partire subito accanto a Malen, mentre sulla trequarti resta il ballottaggio tra Soulé e Rodrigo Mora: l’argentino è rientrato soltanto ieri dagli impegni con la Nazionale, il portoghese sembra favorito.

Dove vederla in TV

Parma-Roma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La partita sarà visibile attraverso l’app DAZN su smart TV, smartphone, tablet, console e computer. Gli abbonati che hanno attivato l’opzione DAZN sulla piattaforma Sky potranno seguirla anche attraverso il relativo canale satellitare. Il calcio d’inizio al Tardini è fissato per le 18:00 di sabato 21 novembre. La telecronaca DAZN sarà affidata a Riccardo Testoni, con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Il probabile risultato

Le quote vedono la Roma nettamente favorita. Il successo del Parma oscilla mediamente tra 9.00 e 10.00, il pareggio tra 5.50 e 5.90, mentre la vittoria giallorossa viene proposta tra 1.25 e 1.30. Il mercato assegna quindi alla Roma una probabilità di successo superiore al 70%. Anche i mercati sui gol spingono verso una gara con almeno tre reti: l’Over 2.5 si muove intorno a quota 1.50-1.55. Più incerto il Goal/No Goal, con una leggera preferenza per una partita nella quale almeno una delle due squadre possa restare a secco.

Il risultato esatto più basso nei principali comparatori è lo 0-2 per la Roma, proposto intorno a quota 6.00-7.00, davanti allo 0-1 e allo 0-3. Considerando il momento delle due squadre, la qualità offensiva ritrovata con Dybala e il Parma in emergenza soprattutto in difesa, è il punteggio che appare più credibile.

Probabili formazioni

PARMA (3-5-2) – Daffara; Delprato, Troilo, Drobnic; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Lontani, Touré. All.: Gilardino

ROMA (3-4-1-2) – Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora, Malen. All.: Gasperini

Ballottaggi Parma: Drobnic-Carboni, Britschgi-Cremaschi, Sierro-Bernabé, Lontani-Elphege.

Ballottaggi Roma: Molina-Lulli, Soulé-Mora.

Giallorossi.net | Tommaso De Cortis