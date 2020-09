Pasticcio Diawara, la Roma rischia il 3 a 0 a tavolino col Verona: ecco i motivi

AS ROMA NEWS ULTIME – La Roma rischia di perdere la prima partita della stagione a tavolino per via di un “pasticcio Diawara”. Lo rivela in questi minuti il portale della Gazzetta dello Sport.

Stando a quanto si legge in questi minuti su Gazzetta.it, la squadra giallorossa rischia quindi di vedersi inflitto un clamoroso 3-0 a tavolino. A Verona, infatti, da regolamento Amadou Diawara non avrebbe potuto scendere in campo, in quanto nella lista ufficiale dei 25 giocatori consegnata dalla Roma (come ogni altro club) ad inizio stagione è stato inserito negli under 22 e non tra gli “over”.

La Roma, ovviamente, aspetta ora di capire cosa succederà, perché il regolamento prevede la sconfitta a tavolino per 3-0 (esattamente come successo nel 2016 al Sassuolo, che si vide assegnare partita persa per aver fatto giocare Antonino Ragusa senza averlo inserito nella famosa lista dei 25).

In caso il giudice sportivo dovesse esprimersi in tal senso, a Trigoria sono pronti però a fare ricorso. Questo perché l’errore c’è effettivamente stato, ma è un errore che è stato fatto in buonafede e non con l’intento del dolo o della frode.

Fonte: Gazzetta.it