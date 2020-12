Pastore ai saluti: a gennaio può finire in Qatar o Arabia Saudita

AS ROMA CALCIOMERCATO – Tra i calciatori in esubero nella rosa della Roma c’è sicuramente il nome di Javier Pastore. Il trequartista argentino è ormai lontano dai campi da tempo immemore per un problema all’anca.

L’operazione fatta in estate potrebbe aver risolto i suoi problemi, o almeno questo è quello che spera il Flaco. Intanto però sul calciatore cominciano a spuntare le prime manifestazioni di interesse dall’estero.

Stando a quanto riferisce oggi il giornalista Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport su Pastore ci sarebbero club di Arabia Saudita e Qatar, oltre a Galatasaray e Fenerbahce che avrebbero chiesto informazioni all’agente del calciatore. La Roma non avrebbe problemi a cederlo, ma l’ultima parola spetterà all’argentino.