Pazza idea di Gasp: ora in pole c’è Pellegrini

Ipotesi, esperimenti e notti di riflessione. Gian Piero Gasperini lo sa bene: il suo primo derby romano non è una partita come le altre. Il tecnico giallorosso ha provato diverse soluzioni in questi giorni a Trigoria, ma il vero dubbio che lo tormenta alla vigilia riguarda un nome pesante: quello di Lorenzo Pellegrini.
Il dubbio sulla trequarti
Gli indisponibili non mancano: Dybala e Bailey resteranno fuori, Wesley non recupera dal virus intestinale e Hermoso resta in bilico per il fastidio al polpaccio. L’emergenza ha costretto Gasperini a reinventare la Roma, e nelle ultime sedute l’allenatore ha iniziato a cullare un’idea tanto affascinante quanto rischiosa: rilanciare Pellegrini dal primo minuto.
Il capitano, fermo a lungo e non ancora al meglio sul piano fisico, potrebbe ugualmente guidare la squadra dalla trequarti, anche se con la consapevolezza di avere un’autonomia limitata a un’ora di gioco. Una scelta che avrebbe il sapore del derby e della leadership, ma che comporterebbe un cambio quasi obbligato in corsa.
Le alternative
In caso contrario, spazio a Niccolò Pisilli, più fresco e con meno pressioni addosso, ma ovviamente privo del carisma e dell’esperienza del numero 7. In mezzo al campo resta saldo il tandem Cristante-Koné, con Soulé e Ferguson già sicuri del posto davanti. Sugli esterni Angeliño è favorito a sinistra, mentre a destra è pronto Rensch, con Tsimikas osservato speciale per l’Europa League.
Pellegrini scalpita
Intanto, il diretto interessato manda segnali: post social dedicati alla Curva Sud e tanta voglia di esserci, perché il derby non è mai una partita qualunque. Per lui, romano e romanista, è la sfida delle sfide. Gasperini lo sa, e per questo non ha ancora sciolto le riserve.
Gasp mi piaci tantissimo.ma domani niente esperimenti!! spero ognuno nel proprio ruolo
esatto.
già con dybala 9 dal 1′ minuto non è amdata bene…
gli esperimenti li fanno i giornalai romani e non… c’è il campo, c’è la panchina e la tribuna.
Ciao fratello giallorosso, in teoria non è stato un esperimento, ma in base all’avversario il Gasp col Toro ha fatto una scelta , rivelatasi poi inoperosa, semplicemtne di fantasia per non dare punti di riferimento ad una difesa schierata. il problema è stato il mancato dialogo tra Soule e Dybala con i due che oltretutto scendevano a cc a prender palla, lasciando il vuoto in attacca, cosa che ha fatto far un pessimo esordio titolare ad El Aynaoui che nelle corde può si far l’incursore ma non il falso 9. per il resto d’accordo con te contro la lazio i migliori in campo e la miglior formazione possibile. forza roma sempre
pellegrini prima era fuori da tutto…questo non è un bel segnale, vuol dire che non sa più chi mettere…
“Vorrebbe dire”…l’articolo è un pochino surreale. Gasperini ha degli standard atletici e i suoi preparatori li testano. Ed è maniacale nel provare i movimenti con i giocatori in allenamento.
Perchè prendere una seconda volta consecutiva un rischio altissimo di indirizzare la gara dall’inizio su uno squilibrio plateale della squadra? Se lo facesse, vorrebbe dire che inizia ad essere alle prese con un senso di disperazione, brutto segno…concedere sia Pellegrini che Cristante agli avversari, oggi, forse neppure Mourinho lo avrebbe fatto…boh
il romanista…giornaletto ex pallottiano,da 30-40 copie giornaliere.
Non ci credo manco se lo vedo
chiunque sarà in campo FORZA ROMA!!
e lazzie perda in saecula saeculorum
Pellegrini e carisma sono due cose antitetiche tra loro, se Gasperini fa questa mossa siamo condannati alla mediocrità, sarebbe un sortilegio verso la mediocrità non ne usciremmo più
Arrivati a questo punto non possiamo fare altro che tifare Pellegrini e che possa fare sempre la differenza in positivo. Forza e coraggio dopo aprile viene maggio (rinnovo) altrimenti a gennaio destinazione San Sirooooo!!
Vabbè dai…se domani la scelta è tra Pisilli e Pellegrini…. Pellegrini tutta la vita! e non dite di no.
Gasp vuole gente con garra, che corre e lotta oltre che tecnici..
Pellegrini non ha mai dimostrato tutto questo, solo ed indiscutibilmente la sua tecnica.
Quindi penso che questo “sponsor” sia già fallito per una partita molto fisica ed altrettanto psichica..
Discorso diverso se si vuole provarlo, per giovedì in coppa potrebbe essere ma, domani penso non entri neanche a partita in corso..
I nomi per giocare alto a sx sono: Baldanzi (che farei partite titolare) ed El Sha…
no apuo.
a parita di condizione fisica ti do ragione.
ma pellegrini è fuori da mesi, e mai ha brillato per intensità.
domani previsti 30 gradi, in un derby.
metterlo dal 1 min sarebbe da pazzi.
Scrivo da tifoso cambiano gli allenatori e ci propongono ogni volta il 4 e il 7,anche questo anno se andrà cosi finirà come gli altri anni.Occorre un allenatore che oltre nuovi moduli e tipo di gioco riesca a non farsi imporre giocatori dal sistema. La campagna pro i giocatori sopra indicati sono anni che impedisce la crescita della Roma.
@ Valte
qui non tratta di imporre, abbiamo questa rosa e i emergenza si utilizza. Gli errori/orrori delle passate gestioni li abbiamo ancora sul groppone. È vero che abbiamo una gran voglia di vincere ma per risanare una Società sull’orlo del baratro, non bastano un ottimo allenatore e due mesi di tempo. Quest’anno potrebbe anche accadere il miracolo e ritrovarci in Champions le possibilità ci sono, ma dobbiamo accettare il progetto a due/tre anni tanto per non farci il fegato amaro già dalla terza/quarta giornata. Intanto andiamo ad affrontare la lazie con convinzione. FRS
Anche no vi prego
E te pareva…..da stringe i denti siamo passati a scalpita.
mosse della disperazione dopo il mercato di massara veramente degno dei predecessori.
Il Capitano va sostenuto sempre finché indossa l’amata maglia💛❤️
“Pazza idea”…de “Il Romanista”…quindi Lo Monaco…ok, adesso mi torna tutto.
Calmi che Pellegrini se si sveglia ci fa godere…
forse hai ragione ma, anche se lo facesse prima di subito, sarebbe sempre troppo tardi per me
Daje Lorenzo se dovesse toccare a te piena fiducia e metti a tacere gufi gatti neri e sciacalli(anche romanisti) FORZA ROMA!!!
Me raccomando entrate in campo come domenica come un branco de zitelle sfigate senza anima e core…… ce vole il sangue agli occhi no è mezzogiorno fa callo se suda grinta grinta e grinta
Bè sarebbe proprio bello, Gasperini lo mette titolare, Pellegrini segna e ci fa vincere il derby, così ve la pjate tutti ‘nder posto !!
Io partirei con El Aynaoui e mi terrei Pellegrini ed El Shaarawy per necessità nel secondo tempo
Il Marocchino con ha fatto tutta la preparazione con la squadra e in questo modo la Roma ha giocato in amichevole, la partita con il Torino nn fa testo giocare in quella posizione Senza un attaccante davanti è un ruolo completamente diverso…..senza Dybala Bailey, con Pellegrini che nn ha mai giocato manca qualità e allora bisogna inserire gamba e resistenza!!!!! Comunque Forza Roma chiunque giochi il mio è solo un parere e Gasperini saprà più di tutti cosa fare
Forza Roma
pellegrini dall’ inizio per cercare di fare gol, e pisilli poi per dare corsa e freschezza a centrocampo, può coprire più campo di Lollo. Con Pisilli possiamo difendere il risultato, facendo un centrocampo massiccio con Cristante e Kone’ ( che deve bullizzare guendozi). Pellegrini è più trequartista, ed incide tra le linee, accompagnando l’ azione e poi provando il tiro da fuori. Tra l’altro pisilli è un’ arma in più per i calci piazzati
A sinistra dietro la punta schiererei El Aynaoui per aiutare la squadra nel pressing alto.
Pellegrini me lo terrei come possibile alternativa nella ripresa.
Sulla fascia destra la mancanza di Wesley verrà compensata dalla coppia Celik-Rensch, con il primo schierato al posto di Hermoso ma che contribuirà alla spinta sulla destra.
Non è bastata la formazione strampalata contro il torino!? Ora pure pelle dal 1’ primo minuti? Ok vogliamo regalare il derby se è cosi
pazza idea sarebbe giocare con kone e EA a centrocampo e dovbik fregudon davanti a Soule. Se insiste con pellegrini e cristante fa la fine di juric
