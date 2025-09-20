Pazza idea di Gasp: ora in pole c’è Pellegrini

Ipotesi, esperimenti e notti di riflessione. Gian Piero Gasperini lo sa bene: il suo primo derby romano non è una partita come le altre. Il tecnico giallorosso ha provato diverse soluzioni in questi giorni a Trigoria, ma il vero dubbio che lo tormenta alla vigilia riguarda un nome pesante: quello di Lorenzo Pellegrini.

Il dubbio sulla trequarti

Gli indisponibili non mancano: Dybala e Bailey resteranno fuori, Wesley non recupera dal virus intestinale e Hermoso resta in bilico per il fastidio al polpaccio. L’emergenza ha costretto Gasperini a reinventare la Roma, e nelle ultime sedute l’allenatore ha iniziato a cullare un’idea tanto affascinante quanto rischiosa: rilanciare Pellegrini dal primo minuto.

Il capitano, fermo a lungo e non ancora al meglio sul piano fisico, potrebbe ugualmente guidare la squadra dalla trequarti, anche se con la consapevolezza di avere un’autonomia limitata a un’ora di gioco. Una scelta che avrebbe il sapore del derby e della leadership, ma che comporterebbe un cambio quasi obbligato in corsa.

Le alternative

In caso contrario, spazio a Niccolò Pisilli, più fresco e con meno pressioni addosso, ma ovviamente privo del carisma e dell’esperienza del numero 7. In mezzo al campo resta saldo il tandem Cristante-Koné, con Soulé e Ferguson già sicuri del posto davanti. Sugli esterni Angeliño è favorito a sinistra, mentre a destra è pronto Rensch, con Tsimikas osservato speciale per l’Europa League.

Pellegrini scalpita

Intanto, il diretto interessato manda segnali: post social dedicati alla Curva Sud e tanta voglia di esserci, perché il derby non è mai una partita qualunque. Per lui, romano e romanista, è la sfida delle sfide. Gasperini lo sa, e per questo non ha ancora sciolto le riserve.

Fonte: Il Romanista