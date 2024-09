Pellegrini al bivio: ultima chance nel 3-4-2-1 di Juric

NOTIZIE AS ROMA – Criticatissimo e sempre accusato di essere la causa di tutti i problemi vissuti dalla Roma. Lorenzo Pellegrini sta vivendo un altro periodo difficile in questi mesi: la squadra non gira, e anche le sue prestazioni sono decisamente al di sotto della media.

Catalizzare sul capitano l’umore della piazza, scrive oggi Il Messaggero (S. Carina), è stato sempre il destino di chi porta quella fascia al braccio, e Pellegrini lo sa bene. Ora per lui però è il momento di cambiare marcia. Il sette giallorosso è giunto a un bivio della sua carriera: a giugno arriverà a un anno dalla scadenza, e a quel punto il suo futuro verrà ridiscusso. O si risolleva oppure è destinato a finire nell’oblio nel migliore dei casi.

Juric potrebbe essere l’uomo giusto al posto giusto. Se verrà dato seguito al 3-4-2-1 che ha in mente il tecnico croato, uno dei due posti dietro Dovbyk sarà il suo. E in quel caso, non ci saranno più scuse.

Consiglio non richiesto: giochi soltanto quando sta bene e non al 50%. Il tempo della gratitudine e nel quale sventolavano le bandiere, purtroppo è finito. Per informazioni chiedere a De Rossi.

