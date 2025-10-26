PELLEGRINI: “Fortunati ad avere questi tifosi, non si rendono conto di quanto sono fondamentali per noi”

Lorenzo Pellegrini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Sassuolo-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa al Mapei Stadium.
Il primo posto può diventare un obiettivo?
“L’obiettivo è continuare a migliorarci sempre. Oggi abbiamo fatto meglio offensivamente rispetto alle altre partite. Avevamo tanta voglia di vincere dopo due sconfitte. Sul campo stiamo dando tutto”.
Sembrava di giocare in casa al Mapei…
“Siamo fortunati ad avere questi tifosi, per noi è sempre così. Questa gente non si rende conto di quanto sia fondamentale per noi. Il Mapei per me è stato casa, mando un saluto e un abbraccio ai tifosi del Sassuolo che sono rimasti nel mio cuore”.
Spero che questo sia l’ultimo suo anno alla Roma.
Non sono fra chi lo vorrebbe in rinnovo, ma nemmeno fra chi gode a farci il tirassegno per porto sadismo, e in questa circostanza non si sentiva proprio il bisogno di questo commento! 🤷🏼♂️
💛❤️
È chiaro che qualcuno ha un modo tutto suo di tifare e sostenere i nostri colori….tifosi da condominio…ah dimenticavo…Pellegrini ottimo ingresso, daje!
Forza Grande Roma
