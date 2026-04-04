Pellegrini, Gasperini dà il via libera al rinnovo: è una garanzia per restare

Destini quasi legati. Il futuro di Lorenzo Pellegrini alla Roma si intreccia con quello di Gasperini in un modo che, a inizio stagione, sarebbe sembrato un controsenso. Il tecnico gli aveva sfilato la fascia da capitano, relegandolo fuori dal nucleo portante della squadra. Oggi, scrive La Repubblica, il finale di stagione racconta di un rapporto profondamente cambiato: stima reciproca, fiducia e titolarità fissa.
Al punto che Gasperini, tra le garanzie richieste al club per la sua permanenza, ha inserito anche il rinnovo di Pellegrini. Non un patto vincolante, ma un segnale preciso: l’allenatore non vuole che la Roma lasci partire Lorenzo. Perderlo significherebbe dover ricostruire ancora una volta le fondamenta di una rosa già incompleta, con i vincoli di bilancio che limitano qualsiasi intervento sul mercato. E scontentare Gasperini, in un momento in cui le tensioni interne sono già alte, non sarebbe la strategia più intelligente.
LEGGI ANCHE – Pellegrini può restare: Gasp dice sì, pronto il taglio dell’ingaggio
Il nodo, però, è economico. Pellegrini percepisce 4 milioni netti a stagione, una cifra che la Roma difficilmente potrà confermare. Gasperini lo sa — «gli aspetti economici nei quali non posso entrare», ha detto — ma continua a fare pressione, come aveva già provato a fare per Dybala. La strategia del club, nel frattempo, è quella dell’attesa: rimandare il confronto con l’entourage del giocatore serve anche a favorire una trattativa al ribasso sull’ingaggio.
Quando la Roma si deciderà a bussare alla porta di Pellegrini, lo dirà il calendario. Ma il messaggio di Gasperini è arrivato forte e chiaro.
LEGGI ANCHE – Di Marzio: “Gasp vuole ancora Dybala. Arribas è il piano B di Massara”
Fonte: La Repubblica
Lol…
Finiamola con questa farsa. È ovvio che certi agenti a Trigoria hanno più peso degli altri.
Solo così ti spieghi certi rinnovi di giocatori oggettivamente mediocri.
Potranno anchebguadagnare altri soldi ma nella storia della Roma non lasceranno segni..
lanciamo i giovani, basta con questo marciume
grande cap 💛❤️
Grandissimo!!!!!🤣🤣🤣
Ovviamente la credibilità del mago Othelma,
ma fosse vero magari possiamo salutarci con entrambi perchè vorrebbe
dire che qualcuno è entrato in stato confusionale.
Nulla contro la permanenza di Pellegrini come riserva e a cifre coerenti,
ma che diventi un sine qua non…
Prima Celik, ora Pellegrini, non so, Elshaa no?
pellegrini €900.000 lordi all’anno và bene……di più non vale…..se ama la ROMA resta….soldi ne ha abbastanza…..poi se trova di meglio…..meglio per tutti 🙂
ma perché credere a tutto? Facciamola finita…….ci guadagnano in salute…..
C’è sempre un p…
bravo!!!! condivido in toto.
da qui’ ad agosto quando si ripartirà con il campionato , se crediamo e stiamo appresso a tutte le chiacchiere , il fegato
esplode.
sfr. ❤️🧡💛
Ahahahah ahahahah ihihihihihih
Uuuuuuaaahhhhh
😆😆😆😆
Antò, condivido. le cifre congrue, a quanto scrivono, non le ha accettate Celik, le accetterà Pellegrini? vediamo se ha richieste, che ad aprile non mi sembra essere arrivate.
nelle turnazioni ci può stare, considerando che non puoi comprare tutta la rosa da capo, ma mi aspetto di meglio dal mercato estivo per i titolari.
nuooooooooooooooo
Ma non è un po’ ripetitivo, ridare questa notizia per l’ennesima volta, con minime variazioni tematiche?
Repubblica mira, con questo taglio di notizia, a una destabilizzazione ante Roma-Inter e a mettere in cattiva luce lo stesso Gasperini rispetto alla gestione societaria, proprio perché sa benissimo che la Roma, per poter agire sul mercato dal 1.7.2026, deve lasciar andare i fine-contratto più onerosi (sia fisicamente logori che tatticamente di incerta coerenza col modulo)
Ma a questi che gliene importa fel.bene della Roma se prima vengono gli affari personali, parlo di chi fa articoli.
ieri Sky dice Dybala lo vuole Gasp, oggi difono Pellegrini lo vuole Gasp, tu drvi porti il punto su una cosa, chi muove i fili drlla narrativa…
Mirano anche ai click, Pellegrini è un argomento molto divisivo quindi porta sempre un sacco di commenti/visualizzazioni tra insulti, considerazioni, difese, critiche ecc…
Un argomento con cui il giornalaro sa già che porterà la pagnotta a casa
Ve prego, non fate sta cavolata!!
Ma infatti. Da quello che so, non dovrebbe essere così. Giocatore altalenante e spesso infortunato. A malincuore, via. Lui e tutti gli altri con contratti esosi e prestazioni o mediocre o sporadiche.
certo facciamo un bel rinnovo di 5 anni a 6 milioni l’anno, pagati con la svendita di un wesley, ndicka, kone o uno svilar qualunque, poi prolunghiamo cristante fino al 2035, vi raccomando invece i riscatti di ferguson e zaragoza che so due fenomeni e lessate perde malen che è na pippa.
è poi ci meravigliamo perché sono ormai 8 anni che non giochiamo una partita di champions.
E pensa che qualcuno ti ha pure spolliciato…..
Qua si tifa Pellegrini, si tifa Cristante….. mica la Roma
Ma si, anche con un robusto adeguamento contrattuale.
Bisogna strapparlo alla concorrenza, hai visto mai, con tutte quelle richieste…..
Da “chiedere” alla società a mandare “messaggi” alla stessa, per la repubblica non fa differenza…
I professionisti della carta stampata… 😱
Ma questi fanno rinco…anche Gasp.Ma come se fa a rinnovà giocatori che non hanno più niente da dare alla squadra?
senza parole…..
ecco bravo…..noi senza parole e loro senza notizie.,Roma e….basta,solo buona Pasqua.
con tutto il rispetto per Gasperini che adoro come allenatore , la sua permanenza è legata ai 5 m d ingaggio con contratto triennale e non al rinnovo di Pellegrini. Se poi il mister rinuncia, dimettendosi, a quei soldi allora ce ne faremo una ragione. Ma legarlo alla permanenza di Pellgrini sembra proprio una forzatura. ps alla redazione e a voi tutti gli auguri per una serena Pasqua. Forza Roma.
Esatto…la garanzia è il contratto che ha con la Roma.
Altro che il caduco Pellegrini.
Gasp resta tre anni, a meno che la proprietà non usi il canonico “ e io te caccio”, il che non mi stupirebbe, se l’anno prossimo non dovessimo entrare almeno in CL.
quindi gasp chiede rinnovo di pellegrini e dybala,motivo nn si fida di chi potrebbe arrivare al loro posto ergo non si fida di massara…o delle promesse della società visto i pregressi, non stiamo messi bene per niente..
Secondo me i procuratori (rovina del calcio) chiamano il giornalista amico di turno….. e fanno fare gli articoli a convenienza del loro assistito….
Esatto! Adesso è Gasp che lo vuole, addirittura per rimanere, ma si puntiamo sul Gasp visto che non c’è stata alcuna reazione dei tifosi a :”Spalletti lo vuole assolutamente alla Juve!” Ih, ih proprio Spalletti che lo faceva giocare titolare inamovibile in Nazionale…!
Ma certo come no, rinnova Pellegrini che sta sempre perterra e Dybala che ti fa 10 partite l’anno.
Addirittura “come vincolo alla permanenza di Gasp”.
Qui stiamo dando davvero i numeri.
Giocatore che non sarebbe titolare nelle squadre che ci precedono.
Quindi l’ingaggio deve essere non più di due milioni e mezzo. Se Gasperini insiste la differenza ce la può mettere lui.
Non è proprio così…
Pellegrini è ormai svincolato. L’ingaggio lo fa il mercato. Se mi interessano le tue prestazioni, ti faccio un offerta e tu valuti in base alle altre offerte che ricevi.
Ma tu che prestazioni mi puoi dare?
E quali offerte hai?
Secondo me non ce la faremo a trattenerlo, ricordo a tutti che lo vogliono il Napoli, il Milan, l’Inter e una parte della Premier (dove hanno già pronte le magliette :”Lollo grit your teeth”)
Vero ogni anno tentano di rubarcelo ma non ci riusciranno,rinunceremo anche a sessantamilioni
🤣
You win
Certo che Pellegrini ne ha di amici nella stampa….
nessuna squadra vuole Pellegrini 😳😳😳😳??????? con i senatori da 6° posto…
questo sempre secondo Repubblica, ma non ci stava la fila fuori Trigoria per prenderselo a zero? sento parlare troppo di rinnovo e non sento più quelle squadre tipo i non colorati l’Inter il Napoli dove sono finiti? vuoi vedere che il grande numero 7 oltre che non farci arrivare nessuna offerta l’estate scorsa visto che Gasperini lo aveva messo sul mercato non c’ha manco una squadra che se lo accolla anche a zero e adesso il povero procuratore sta cercando il rinnovo? liberateci.Forza Roma
Gasperini vuole blindare il sesto posto 😂😂
speriamo che questo normalissimo giocatore e il suo fenomenale procuratore abbiano ancora pretese faraoniche ma così tanto da essere ritenute irricevibili dalla dirigenza
rinnovo a 1,5/ 1,8 per tenerlo in panca pronto a subentrare all’occorrenza non sarebbe male. pochi infortuni, si adegua a giocare in qualsiasi posizione del campo gli chiede il mister (anche se non l’ho ancora visto in porta 😁), conosce il campionato italiano….. sarebbe un usato sicuro….. meglio di un’altro bailey o zaragoza
io me lo immagino Gasperini che chiama Massara e gli dice :” A federi. o rinnovo il contratto a pellegrini oppure io vado via e lascio Adesso saranno uccelli amari per il povero Massara!!🤣🤣”
Come ha detto Gasp Pelle è tra i giocatori piú migliorati sotto l’aspetto atletico.
Ora è un giocatore utile che abbina tecnica, presenza in zona gol ed assist ad un buon fisico, discreta corsa e spirito di sacrificio.
In più ad oggi è l’unico con Pisilli x gli slot della lista uefa dedicati ai giocatori del vivaio.
Però sul mercato ci sono occasioni a zero che rappresenterebbero un upgrade tipo Brandt.
Pertanto x uno stipendio sotto i 3 netti se ne può parlare, mentre 4 li offrirei al tedesco.
Tutto assolutamente sensato, purtroppo predichi ar vento 💨
Buon giocatore si alla conferma con ingaggio dimezzato e non titolare
Ma quale rinnovo, deve andare via. Se fossero vero che Gasperini vuole il suo rinnovo sarebbe un problema
…e io che pensavo Gasperini ct della nazionale…
nooooooooo PLS …
Agghiacciante, questi non se ne vogliono andare più
AMA la Roma? la AMA DAVVERO?
proponesse LUI ingaggio da 100.000€ al mese con bonus per ogni partita che riesce a “reggere” per 90minuti ed eventuali piazzamenti e vittoria conquistate! se lo fa può restare!
altrimenti vai vai pure… ciao ciao!
Approvo senza se e senza ma il rinnovo a capitan Pellegrini,perchè se l’è guadagnato in campo.
Zenone ti faccio gli auguri di buona pasqua ma forse hai già iniziato con la colomba e il marsala! Sempre in simpatia eh!
Zeno ci sono tanti tipi di campo….per gli amanti del green…..
evvai i giocatori forti devono rimanere,specialmente chi a fine gara ha la maglia bagnata di sudore….ahahaahahahah…. che tristezza…..richiamate pure Andrade…..e magari non riscattate Malen x dare i soldi a pellegrini ahahaahahaahH
Poveri noi…..
dai seguitate con Pellegrini a provetti del pallone e na vorta damoglie fiducia se Gasperini luo vuole si vede che di Pellegrini gli fa ancora comodo! sempre sempre sempre sempre forza Roma
Una squadra di calcio non è solo quella che gioca le partite è anche uno spogliatoio e se in campo Pellegrini potrebbe anche essere sacrificabile per le dinamiche di spogliatoio evidentemente Gasperini lo reputa molto importante. Una squadra unita che rema tutta dalla stessa parte è la prima garanzia di possibili successi quindi io mi fido di Gasperini se vuole tenersi Pellegrini.
Credo che i problemi della Roma si annidino proprio dentro lo spogliatoio….il padre di tutti i magnifici piazzamenti della squadra… e se un allenatore di quasi 70 anni ha bisogno del tutore Pellegrini allora meglio cambiarlo…..
Alla giusta cifra, il rinnovo di Pellegrini ci sta. Però alla giusta cifra – che tiene conto di una certa fragilità intrinseca, e del fatto che non è un titolare imprescindibile (anzi, si spera che tra 1-2 anni diventi soprattutto panchinaro). Inutile fare i fenomeni, oggi non abbiamo una rosa per poi possiamo andare a prendere un intero centrocampo molto superiore a lui. Le spese per la prossima stagione riguardano: sostituire Elsha/Celik/Dybala, comprare Malen. Mi sembra già un bel po’.
una cosa dissento da Gasp,chiede la permanenza dello zoccolo euro,Pellegrini,Cristante ecc ma elsha completamente dimenticato,
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.