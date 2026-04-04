Pellegrini, Gasperini dà il via libera al rinnovo: è una garanzia per restare

Destini quasi legati. Il futuro di Lorenzo Pellegrini alla Roma si intreccia con quello di Gasperini in un modo che, a inizio stagione, sarebbe sembrato un controsenso. Il tecnico gli aveva sfilato la fascia da capitano, relegandolo fuori dal nucleo portante della squadra. Oggi, scrive La Repubblica, il finale di stagione racconta di un rapporto profondamente cambiato: stima reciproca, fiducia e titolarità fissa.

Al punto che Gasperini, tra le garanzie richieste al club per la sua permanenza, ha inserito anche il rinnovo di Pellegrini. Non un patto vincolante, ma un segnale preciso: l’allenatore non vuole che la Roma lasci partire Lorenzo. Perderlo significherebbe dover ricostruire ancora una volta le fondamenta di una rosa già incompleta, con i vincoli di bilancio che limitano qualsiasi intervento sul mercato. E scontentare Gasperini, in un momento in cui le tensioni interne sono già alte, non sarebbe la strategia più intelligente.

Il nodo, però, è economico. Pellegrini percepisce 4 milioni netti a stagione, una cifra che la Roma difficilmente potrà confermare. Gasperini lo sa — «gli aspetti economici nei quali non posso entrare», ha detto — ma continua a fare pressione, come aveva già provato a fare per Dybala. La strategia del club, nel frattempo, è quella dell’attesa: rimandare il confronto con l’entourage del giocatore serve anche a favorire una trattativa al ribasso sull’ingaggio.

Quando la Roma si deciderà a bussare alla porta di Pellegrini, lo dirà il calendario. Ma il messaggio di Gasperini è arrivato forte e chiaro.

Fonte: La Repubblica