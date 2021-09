Pellegrini, il rinnovo è pronto. Si aspetta il derby per l’annuncio in grande stile

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini e la Roma si preparano ad annunciare il tanto atteso rinnovo di contratto. Il calciatore ha convinto pienamente anche Josè Mourinho, che nelle ultime settimane ha spinto tantissimo, soprattutto mediaticamente, affinchè l’accordo venisse siglato.

E l’accordo ormai è pronto, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (F. Ferrazza), anche se non dovrebbe essere questa la settimana giusta per l’annuncio, ma la prossima.

Il capitano della Roma prepara l’imminente annuncio in grande stile della firma sul nuovo contratto. Le parti vorrebbero confezionare qualcosa di speciale per la raggiunta intesa sul rinnovo ma aspettano di sistemare tutti gli aspetti e, soprattutto, che la squadra superi questo intenso periodo di impegni.

Dopo la sconfitta di Verona, domani sera all’Olimpico arriverà infatti l’Udinese e poi, domenica, la Lazio, per un derby che condiziona da sempre l’umore di giocatori e città.

Per questo si sta anche aspettando, per scegliere il momento migliore, trasformando in una festa la blindatura del capitano romano e romanista (si tratta su cinque anni a quasi 4 milioni a stagione), senza rischiare di stonare rispetto all’atmosfera del contesto generale.