Pellegrini, infiammazione al ginocchio: out contro il Bodo

NOTIZIE ROMA CALCIO – Problemi di infermeria per Josè Mourinho. In vista del Bodo Glimt, infatti, non ce la fa Lorenzo Pellegrini. Lo riferisce Sky Sport.

Il capitano già ieri nel riscaldamento pre Milan aveva accusato un fastidio al ginocchio, che non gli aveva però impedito di disputare il match.

Pellegrini ha riportato un’infiammazione al ginocchio, che lo terrà dunque ai box per la gara di Conference League.