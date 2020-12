Pellegrini, la rabbia dopo gli insulti: ora potrebbe decidere di lasciare la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lo sfogo, durissimo, è arrivato a caldo. Subito dopo la rabbia del pareggio rimediato contro il Sassuolo. Giusto il tempo di tornare negli spogliatoi e leggere sul cellulare la solita dose di insulti sui social che il centrocampista aveva ricevuto per la partita appena conclusa.

E così Pellegrini, complice la frustrazione per il modo in cui è maturato il pareggio, è sbottato. Pesante lo sfogo su Instagram del vice capitano giallorosso: “Voi continuate a parlare e insultare tutti, noi continuiamo a correre e lottare per questa maglia. Falliti. Forza Roma, forza questo grande gruppo”. Una frase che, ovviamente, non ha avuto di certo l’effetto di mettere un freno alle polemiche.

Lo stesso centrocampista, più tardi, una volta sbollentata la rabbia, ha scelto di scrivere una parziale rettifica ammettendo di aver sbagliato a usare il termine “falliti” e che si riferiva solo a quelli che lo insultavano, non a chi aveva il diritto di criticarlo. Ma la tensione resta alta.

Stando a quanto scrive oggi “Il Messaggero” (G. Lengua), le polemiche nei suoi confronti si stanno facendo troppo pesanti e il rischio è che possa scegliere di giocare altrove dato che le offerte non mancano. Pellegrini non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza 2022, e basterebbe pagare alla Roma la clausola rescissoria da 30 milioni per portarselo via.

Fonte: Il Messaggero