PELLEGRINI: “La Roma non è un posto di passaggio. Campionato? I cavalli si vedono all’arrivo, ora serve uno scatto”

AS ROMA NEWS – La Gazzetta dello Sport si prepara a pubblicare domani con l’inserto “Sport Week” l’intervista integrale fatta a Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, ma intanto continua a pubblicare stralci delle parole pronunciate dal giocatore giallorosso.

Sull’Italia e sugli spareggi per andare al mondiale: “Si deve andare. Purtroppo per nostri demeriti abbiamo imboccato una strada difficile, pensavamo di avere in mano la qualificazione e invece… Marzo, per me, può essere un’occasione per riprendere quello che ho perso”.

Sulla Roma e sul campionato decisamente stentato, Pellegrini chiede di rimandare ogni giudizio a fine stagione: “I cavalli si vedono all’arrivo e io sono fiducioso. Ma serve uno scatto”.

Il giocatore poi ribadisce un concetto già espresso altre volte, e cioè di voler far capire ai compagni che Trigoria “non è un posto di passaggio“. Il capitano della Roma ammettere di essere un “rosicone” quando si vede assegnato un brutto voto in pagella: “Ma anche quando gioco a carte con mia figlia a me piace vincere sempre”.

