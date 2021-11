Pellegrini, lesione muscolare al quadricipite: stop di 30-40 giorni, torna nel 2022

AS ROMA NEWS – Brutte notizie per Lorenzo Pellegrini: il capitano giallorosso, infortunatosi durante la partita di ieri tra la Roma e il Torino, ha riportato una lesione muscolare.

Gli esami clinici svolti nella mattinata hanno infatti evidenziato una lesione al quadricipite della coscia destra. Per lui è previsto uno stop di 30-40 giorni.

Questo significa che per rivedere Lorenzo Pellegrini in campo bisognerà aspettare l’inizio del 2022. Brutta notizia per Josè Mourinho, che perde uno degli uomini chiave del suo scacchiere.

Redazione Giallorossi.net