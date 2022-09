PELLEGRINI: “Momento difficile, dobbiamo compattarci. Non bisogna smettere di avere entusiasmo, vinceremo lunedì”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Lorenzo Pellegrini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Ludogorets-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla prima gara del girone C di Europa League conclusa da pochi minuti:

“Abbiamo avuto molte occasioni oggi, è un momento così, bisogna compattarsi, abbiamo una partita di campionato da vincere, oggi purtroppo non è successo per le occasioni che abbiamo mancato in cui dobbiamo far meglio più che per gli errori difensivi”.

Spesso è anche una questione di centimetri, penso ad Udine il palo di Mancini di poter rimediare alla partita.

“Non bisogna smettere di avere entusiasmo, bisogna continuare a lavorare forte, cosa che facciamo sempre a Trigoria durante gli allenamenti, per come si preparano le partite ma è giusto e normale pensare che andrebbe fatto qualcosa di più”.

L’occasione c’è subito, è un periodo in cui si giocano tante partite e ci si può rivedere subito.

“Ci sono tante difficoltà, purtroppo ci manca qualche giocatore che poteva alternarsi con tutti quanti. Abbiamo raccolto qualche sconfitta e faremo in modo che non succeda più, ripartiremo con la vittoria subito lunedì”.