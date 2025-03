PELLEGRINI: “Non dobbiamo fermarci, servirà la Roma migliore per vincere. Ranieri? Quello che sta facendo parla per lui”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini ha parlato a Sky Sport nei minuti che precedono l’inizio della partita di campionato Roma-Como. Queste le dichiarazioni del capitano giallorosso.

Cosa è cambiato rispetto all’andata?

“Dopo Como ci siamo detto che era stata una partita non all’altezza. Secondo me quello che ci ha fatto arrivare oggi ad una posizione diversa in campionato è stato il lavoro quotidiano, come chiesto dal mister. Adesso la classifica è migliorata ma non dobbiamo fermarci”.

Cosa ha dato Ranieri a te?

“Credo che lui abbia dato tanto a tutti non sono io a doverlo spiegare. Quello che sta facendo e che farà parla per lui. Ci ha ridato spensieratezza e tranquillità”.

Qual è la forza della squadra di Fabregas?

“Stando facendo grandi partite nell’ultimo periodo, giocano il pallone e sono molto aggressivi. Sarà una partita difficilissima, servirà la miglior Roma per vincere oggi”.