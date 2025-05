Pellegrini si opera oggi: almeno tre mesi di stop. Le differenze con Dybala (che è già pronto a tornare)

Lorenzo Pellegrini ha scelto la via chirurgica. Il capitano della Roma verrà operato questa mattina a Turku, in Finlandia, dal professor Lasse Lempainen, specialista mondiale nei problemi ai tendini. L’intervento – necessario per sistemare il tendine della coscia destra lesionato in allenamento – segna l’inizio di un lungo percorso riabilitativo. L’obiettivo? Tornare a disposizione per la prima giornata della prossima Serie A, a fine agosto. Ma i tempi non sono brevi e restano incerti.

Almeno tre mesi di stop

La prognosi, per questo tipo di lesione, va oltre i tre mesi. Pellegrini inizierà la riabilitazione a Trigoria, seguito dallo staff medico della Roma e monitorato a distanza dal professor Lempainen, che valuterà eventuali controlli in loco. Una prima ipotesi di trattamento conservativo – senza intervento – era stata inizialmente valutata, ma il rischio concreto di una recidiva ha spinto il giocatore e i medici a scegliere la soluzione chirurgica. Il tendine, “staccato” dalla sua sede naturale, verrà ricollocato: un intervento tecnicamente semplice, ma dai tempi di recupero non trascurabili.

Dybala: altro tendine, altri tempi

Diverso il discorso per Paulo Dybala. Anche lui è finito sotto i ferri a marzo, ma per un’altra tipologia di lesione tendinea. L’argentino è stato operato a Londra dal professor Williams, che ha rimosso il tessuto lesionato ritenuto non essenziale per l’attività agonistica. In quel caso non si è resa necessaria una ricostruzione, e i tempi di recupero sono molto più brevi. Tanto che Dybala ha già ripreso a lavorare in campo e sarà pronto per il ritiro estivo.

Fonte: Corriere dello Sport