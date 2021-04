Per Pau e Calafiori è la gara delle grandi occasioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – All’andata è stato il migliore e ora dovrà ripetersi: Pau Lopez domani sera contro l’Ajax sarà di sicuro determinante. I Lancieri dovranno fare necessariamente una partita offensiva, e lo spagnolo avrà il suo bel da fare contro Tadic e compagni.

Per lo spagnolo sarà l’occasione per dimostrare di essere tornato il portiere ammirato in Spagna, ma anche qui a Roma all’inizio della sua avventura in Italia. E chissà che non riesca a convincere Tiago Pinto a dargli una seconda chance anche il prossimo anno.

Ma Roma-Ajax sarà la gara della grande occasione anche per Riccardo Calafiori: il terzino partirà titolare vista l’assenza di Spinazzola e la squalifica di Bruno Peres. Fonseca se lo sta coccolando in questi giorni, lo sta caricando al punto giusto. Per il ragazzo sarà una responsabilità enorme da affrontare.

Una grande prestazione domani sera potrebbe cambiare il suo futuro dentro la Roma: i problemi fisici lo avevano relegato nelle retrovie, con Fonseca che spesso gli preferiva il brasiliano Peres e le voci di un trasferimento in prestito a fine anno. Ora però Calafiori ha la sua grande chance per dimostrare quanto vale.

