Perez e Veretout aspettano Marsiglia e Celta Vigo. Diawara senza offerte, Cristante e Ibanez in bilico. Le ultime sugli affari in uscita

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Tiago Pinto continua a lavorare senza sosta sul mercato in entrata, nonostante le uscite al momento tardano a sbloccarsi.

Le varie operazioni che il gm sta cercando di portare avanti per sfoltire la rosa per il momento procedono a rilento. Jordan Veretout ha avuto qualche timida avance dal Marsiglia, ma ancora siamo solo a manifestazioni di interesse. Il giocatore non ha tutta questa smania di lasciare la Roma, e per il momento non ha ricevuto proposte allettanti.

Gonzalo Villar invece aspetta che il Monza possa alzare la propria offerta alla Roma, con i giallorossi che pretendono l’inserimento dell’obbligo di riscatto. Galliani invece per ora ha proposto un prestito con diritto di acquisto, formula che non convince i giallorossi. C’è distanza anche sulla valutazione del cartellino dello spagnolo: la Roma punta a fare plusvalenza, avendo pagato il centrocampista 5 milioni di euro.

La cessione che appare più vicina a concretizzarsi è quella di Carles Perez, ormai chiuso dall’arrivo di Dybala: lo spagnolo sa che non ci sarà più spazio per lui e aspetta il Celta Vigo. La Roma sa che l’attaccante mancino ha diverse squadre interessate, e attende che gli spagnoli facciano un’offerta concreta per dare il via libera alla sua partenza. Anche in questo caso Pinto pretende un trasferimento a titolo definitivo.

Non si sblocca invece la partenza di Amadou Diawara, per il quale non ci sono offerte. Si era parlato di una possibile pista turca con il Galatasaray disposto a farsi avanti, ma per il momento non c’è ancora nulla di concreto. Tutto fermo anche sul fronte Kluivert: la Roma sperava di ricevere più offerte per il giovane attaccante olandese.

Per quanto riguarda possibili cessioni più “pesanti” occhio ai nomi Cristante e Ibanez: per il momento sono solo stati fatti dei sondaggi da club italiani e inglesi, ma più in avanti potrebbero esserci delle novità. Con la Roma disposta ad ascoltare proposte.

Giallorossi.net – G. Pinoli