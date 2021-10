Pieri: “Orsato ha sbagliato. E poi il Var…”

AS ROMA NOTIZIE – Il gol annullato ad Abraham fa ancora discutere. Per fare chiarezza sui vari episodi contestati, l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina) ha intervistato Tiziano Pieri, ex arbitro e opinionista Rai. Che commenta così il “fattaccio”.

“E’ una lettura semplice, ahimè sbagliata, di un’eccellenza del fischietto. Tutto nasce dal contatto precedente tra Danilo ed Abraham, Orsato porta il fischietto in bocca in seguito a quel contatto, avendo un dubbio. Quando Szczesny subito dopo esce in modo rovinoso su Mkhitaryan, fischia. E’ stato un gesto istintivo, non ci fosse stato il contatto precedente avrebbe avuto quella frazione di tempo per valutare e non sarebbe accaduto nulla. Daniele è un tipo istintivo, è sempre stata la sua forza però si può trasformare nel tallone d’Achille. In questo caso ha sbagliato“.

E se invece Abraham avesse calciato alto?

Bella domanda (ride, ndr). Avendo dato il vantaggio, questo si concretizza nel momento in cui tira. Poi però accade quasi sempre il contrario e si fischia il rigore.

Più grave l’errore di per sé o la spiegazione che Orsato dà a Cristante? (“Il vantaggio sul rigore non si dà mai”)

E’ una comunicazione sbagliata. Nel pour-parler con i calciatori dire le cose come stanno è sempre meglio. Anche perché ci sono dei precedenti che lo smentiscono.

Si è discusso molto anche dell’eventuale tocco con la mano di Mkhitaryan.

La palla la tocca ma Mkhitaryan dà l’idea di perdere il passo. E’ in volo e prova a mettere le mani a terra, che riesca a colpire anche volontariamente il pallone è difficile.

Il rigore andava ripetuto per l’entrata di Chiellini in area?

Certamente. Ed è un errore che il Var non lo abbia comunicato a Orsato. In Serie B è già accaduto un paio di volte.