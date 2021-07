Pinto non si ferma: ora c’è Senesi nel mirino

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il mercato della Roma comincia a scaldarsi. Dopo Rui Patricio, Tiago Pinto sta per battere i colpi Viña e Xhaka. Ma non saranno gli ultimi, perchè nel mirino del gm portoghese c’è anche un rinforzo per la difesa.

Stando a quanto racconta oggi Il Messaggero (S. Carina), la Roma ha già individuato il rinforzo ideale per il reparto centrale: si tratta di Marcos Senesi, 24 anni, difensore argentino del Feyenoord ma dotato di passaporto italiano.

Senesi ha tutto quello che Pinto sta cercando per completare il reparto arretrato: giocatore di piede mancino, bravo a impostare il gioco, quasi insuperabile nel gioco aereo e dotato di una buona velocità.

Senesi ha iniziato la sua carriera da professionista nel San Lorenzo, poi il Feyenoord lo ha prelevato per 7 milioni di euro nel 2019. Lo scorso anno con la maglia del club olandese l’argentino ha giocato 44 partite realizzando 3 gol, a dimostrazione della sua abilità nel gioco aereo.

Senesi ha già raggiunto una valutazione di circa 25 milioni, e la Roma potrebbe puntare su di lui nel caso di una cessione nel reparto arretrato: prima sembrava essere Ibanez al centro delle voci di mercato, ultimamente invece è stato Smalling ad essere accostato a diversi club inglesi.