Pinto si libera anche di Nzonzi. A gennaio almeno due acquisti per far sorridere Mou

AS ROMA NEWS – Tiago Pinto compie un altro colpaccio, e si libera di un altro esubero pesantissimo piazzando Steven Nzonzi ai qatarioti dell’Al Rayyan.

Un’operazione che fa felici tutti: la Roma, che si libera di uno stipendio a dir poco ingombrante e che risparmierà 5 milioni lordi (anche se dovrà mettere 6 milioni di minusvalenza a bilancio), e il giocatore, che andrà a guadagnare perfino di più di quanto faceva in giallorosso.

Nonostante questo Nzonzi ha provato a stravincere, chiedendo ai giallorossi anche una buonuscita. Tiago Pinto, su input dei Friedkin, è stato irremovibile.

Per il gm adesso comincia la fase più attesa dai tifosi: cominciare a lavorare sul mercato in entrata. A gennaio la Roma rinforzerà la propria rosa con almeno due innesti. Il primo sarà a centrocampo, il secondo sulle corsie di difesa.

Mourinho è stato fin troppo chiaro in questo avvio di stagione: i soli Cristante e Veretout non bastano, così come Karsdorp a destra. E attenzione alle ulteriori uscite che potrebbero avvenire durante il mercato invernale.

Gli scontenti Villar e Diawara si stanno convincendo che forse è il caso di cambiare aria per tornare a giocare. A quel punto gli innesti in mediana potrebbero diventare due. Quello che è certo è che sarà un gennaio molto movimentato in casa Roma.

Fonti: Leggo / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport