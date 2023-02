Pinto vuole chiudere la porta: Vicario con Rui Patricio dal prossimo anno

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il fiore all’occhiello della Roma di José Mourinho è la difesa, la terza meno battuta del campionato con sole 19 reti subite alle spalle di Napoli (15) e Juventus (17) e la prima del Napoli (15).

Rui Patricio, dunque, può dormire sogni tranquilli anche perché i giallorossi sono il secondo club ad aver subito meno conclusioni in porta (64). Ma nonostante i pochi tiri e i 9 clean sheet in campionato, scrive oggi Il Messaggero (S. Carina), il portoghese non ha reso al massimo.

La statistica dei Post-shot XG-GA (gol previsti dopo un tiro decurtato dei gol concessi) è negativa e tra le peggiori del campionato. Questo significa che Rui Patricio incassa più gol di quanti ne dovrebbe subire. La sua fortuna, dunque, è avere davanti a sé una difesa quasi impermeabile che taglia le gambe dell’avversario sul nascere dell’azione.

Il suo vice, il serbo Mile Svilar, non sembra avere le carte in regola per sostituirlo. E per questo motivo Tiago Pinto si sta già guardando intorno in vista della prossima estate. Il profilo che piace al gm è quello di Guglielmo Vicario, 26 anni, portiere dell’Empoli. Nei piani della Roma c’è l’idea di fargli fare un anno al fianco di Rui Patricio (in scadenza nel 2024) per poi farlo diventare il titolare.

Fonte: Il Messaggero