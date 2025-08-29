La Roma è pronta a scendere in campo per la seconda giornata di Serie A. Domani sera i giallorossi faranno visita al Pisa all’Arena Garibaldi, con una novità importante tra i convocati di Gian Piero Gasperini: torna infatti Lorenzo Pellegrini, ristabilitosi dall’infortunio. Rientra anche Celik, che ha scontato la squalifica.

Restano invece indisponibili Bailey, ancora ai box per infortunio, e Salah-Eddine, escluso in attesa di sviluppi sul fronte mercato.

I 23 convocati della Roma per Pisa-Roma:

Portieri: Vasquez, Zelezny, Svilar

Difensori: Celik, Rensch, Angelino, Ndicka, Hermoso, Mancini, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy, Arena