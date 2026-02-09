Pisilli: “Abbiamo giocato con grande intensità. Cerco sempre di migliorarmi e di farmi trovare pronto”

Niccolò Pisilli parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Cagliari.
Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.
PISILLI A SKY SPORT
Che partita…
“Ho cercato di dare il mio contributo. Abbiamo tenuto il campo giocando un bel calcio a tratti”.
Sei veramente un centrocampista totale.
“Grazie, oggi un centrocampista moderno deve sapere fare tutto”.
PISILLI A DAZN
Bella prestazione oggi.
“Sì, siamo stati bravi a tenere il campo. Abbiamo giocato con grande intensità e abbiamo espresso anche un bel calcio a tratti. Siamo felici di questa vittoria e questi 3 punti.”
Che crescita stai avendo?
“Cerco sempre di migliorare giorno per giorno. Ci sono periodi dove giochi meno perché sono in una grande squadra e ci sono grandi compagni. Io cerco di non perdere il focus e farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa.”
Redazione GR.net
direi che Pisilli sta diventanto un centrocampista globale.
