Pisilli: “Abbiamo giocato con grande intensità. Cerco sempre di migliorarmi e di farmi trovare pronto”

Niccolò Pisilli parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Cagliari.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

PISILLI A SKY SPORT

Che partita…
“Ho cercato di dare il mio contributo. Abbiamo tenuto il campo giocando un bel calcio a tratti”.

Sei veramente un centrocampista totale.
“Grazie, oggi un centrocampista moderno deve sapere fare tutto”.

PISILLI A DAZN

Bella prestazione oggi.
“Sì, siamo stati bravi a tenere il campo. Abbiamo giocato con grande intensità e abbiamo espresso anche un bel calcio a tratti. Siamo felici di questa vittoria e questi 3 punti.”

Che crescita stai avendo?
“Cerco sempre di migliorare giorno per giorno. Ci sono periodi dove giochi meno perché sono in una grande squadra e ci sono grandi compagni. Io cerco di non perdere il focus e farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa.”

