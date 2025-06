PISILLI: “Mi ispiro a Pedri, il più forte nel suo ruolo. Devo migliorare tanto, ma è solo l’inizio”

Reduce da una prestazione brillante e da un gol decisivo contro la Spagna all’Europeo Under 21, Niccolò Pisilli ha raccontato alla Gazzetta dello Sport le emozioni del momento, tra ambizioni personali e sogni con la maglia azzurra.

“Mi fanno molto piacere i complimenti degli spagnoli”, ha dichiarato il numero 20 dell’Italia, “soprattutto perché i loro centrocampisti sono tra i più forti al mondo. Il mio stile di gioco è cercare lo smarcamento giusto, muovermi bene. Se questo somiglia a quello spagnolo, non può che rendermi felice”.

Pisilli ha poi svelato il suo punto di riferimento in campo: “Mi ispiro a Pedri, per me è il migliore al mondo nel mio ruolo. Ma so anche che devo migliorare tanto: nella lucidità, nei passaggi, nella gestione dei momenti. Questo è solo l’inizio”.

Sulla stagione appena conclusa con la Roma, il giovane centrocampista mostra soddisfazione, ma anche fame di crescita: “È stato un anno molto positivo, il primo vero in prima squadra. Ho giocato tanto e imparato molto, ma non mi accontento. Voglio crescere ogni anno”.

Infine, un pensiero all’Europeo in corso: “Speriamo di vincerlo. Siamo un gruppo unito, ci divertiamo, ma sappiamo essere seri quando serve. C’è grande intesa”.

Fonte: Gazzetta dello Sport