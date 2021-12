Plusvalenze Juve, ecco cosa rischia: dalla penalizzazione all’esclusione dal campionato. Ma l’ammenda è l’ipotesi più probabile

ALTRE NOTIZIE – La procura sportiva della FIGC è già in contatto con quella di Torino per avviare un procedimento nei confronti della Juventus, travolta dal caso delle possibili plusvalenze gonfiate.

Sui giornali si parla già delle possibili sanzioni sportive per il club bianconero, e a quanto pare al momento la soluzione più scontata è che tutto finisca con una semplice multa.

L’unico modo infatti per accertare una possibile violazione è la dichiarazione auto accusatoria di un dirigente che legittimi l’accusa di aver gonfiato le plusvalenze. E quindi, un’intercettazione. In quel caso la Juventus potrebbe andare incontro a una penalizzazione in campionato fino all’esclusione dallo stesso.

Se l’accusa invece riuscisse a provare solo un illecito amministrativo, l’esito più probabile, non si andrebbe oltre la semplice ammenda. L’ostacolo principale è sempre lo stesso: non esiste un listino prezzi dei calciatori, ed è quindi molto difficile provare che la plusvalenza ingiustificata è stata effettuata deliberatamente e non per un errore di mercato.

