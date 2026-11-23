Trentasei gol segnati dalla Roma nelle prime dodici giornate di campionato. Dodici portano la firma di Malen, cinque quella di Rodrigo Mora. E poi ci sono Soulé, Pisilli e gli altri protagonisti di un attacco che sta viaggiando a ritmi impressionanti. In questa cooperativa del gol, però, manca ancora un nome: Paulo Dybala. L’argentino non ha segnato neppure una rete in questo avvio di Serie A, un dato che inevitabilmente fa riflettere.

I numeri raccontano una situazione particolare. La Joya ha collezionato sette presenze in campionato, mettendo a referto quattro assist ma nessun gol. Un rendimento che dimostra come il suo contributo alla manovra offensiva sia tutt’altro che trascurabile, ma che allo stesso tempo evidenzia una difficoltà nel ritrovare quell’efficacia realizzativa che lo ha sempre reso uno dei giocatori più temuti del campionato.

La partita di Parma ha confermato questa tendenza. Dybala, tornato in campo dopo un lungo stop, ha mostrato una condizione fisica già discreta e ha partecipato con qualità alla costruzione delle azioni offensive. Gli è mancata però la giocata decisiva negli ultimi metri. La sensazione è che l’argentino riesca ancora a illuminare il gioco, ma faccia più fatica a incidere direttamente sul risultato.

Sarebbe però un errore ridurre il giudizio sul numero 21 al solo dato dei gol. Dybala resta uno dei pochi giocatori della Roma capaci di inventare una giocata negli spazi stretti, attirare gli avversari e liberare i compagni. I quattro assist testimoniano un contributo concreto, e l’assenza dal tabellino dei marcatori non cancella la qualità delle sue prestazioni. C’è poi un altro elemento da considerare: la concorrenza offensiva è aumentata notevolmente. Malen è ormai il riferimento principale dell’attacco, Mora sta vivendo un momento realizzativo straordinario e Soulé continua a offrire soluzioni differenti. Gasperini dispone di alternative tecniche importanti e può permettersi di distribuire responsabilità e minuti senza dipendere esclusivamente dalla fantasia dell’argentino.

Il punto non è dunque stabilire se Dybala abbia ancora un ruolo nella Roma, ma capire quanto possa tornare a essere determinante. Perché una squadra che già segna tantissimo potrebbe diventare ancora più pericolosa recuperando anche il contributo realizzativo della Joya. E in una stagione ricca di impegni, la sua esperienza internazionale potrebbe rappresentare un’arma preziosa.

La condizione fisica, inevitabilmente, sarà decisiva. Gli infortuni hanno interrotto la continuità dell’argentino e Gasperini dovrà gestirne il rientro con attenzione. Ma una cosa è chiara: questa Roma ha dimostrato di poter vincere anche senza i suoi gol. Il prossimo passo potrebbe essere tornare a vincere anche grazie a quelli.

Giallorossi.net | Tommaso De Cortis