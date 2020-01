Politano alla Roma, Spinazzola all’Inter: si chiude a ore. C’è l’ok dei giocatori, saranno due prestiti con obblighi di riscatto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Segnale importante in chiave mercato per Matteo Politano: come riferito da Gianluca Di Marzio in questi minuti, l’esterno nerazzurro non sarà convocato da Antonio Conte per il match di Coppa Italia contro il Cagliari in programma questa sera alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza.

Si avvicina dunque la cessione del calciatore alla Roma, che sta trattando in queste ore lo scambio con l’Inter che comprende Leonardo Spinazzola. A tal proposito un dirigente nerazzurro, interpellato dalla redazione di Tele Radio Stereo, non ha negato la trattativa in corso tra i due club e ha definito una “ipotesi” lo scambio Politano-Spinazzola.

L’affare procede dunque piuttosto spedito e potrebbe materializzarsi già tra oggi e domani. Resta da capire quali saranno le formule e le cifre definitive dell’operazione, ma Politano è sempre più vicino alla Roma, con Spinazzola diretto verso Milano, sponda nerazzurra.

ULTIMI AGGIORNAMENTI – Stando a quanto rivela Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport, è arrivato il sì di Leonardo Spinazzola al trasferimento all’Inter: accordo raggiunto per 2,7 milioni a stagione più bonus. Politano aveva già dato piena disponibilità al ritorno alla Roma. Conferme anche dal portale “iltempo.it” che parla di possibile chiusura a ore sulla base di due prestiti con obbligo di riscatto.

