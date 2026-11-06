PORTA GIREVOLE | Gollini spinge: infiltrazioni per recuperare. Vasquez si prepara

La Roma rischia di dover rinunciare ancora a Pierluigi Gollini. Il portiere è alle prese con il problema alla schiena che lo ha costretto a saltare Manchester United-Roma e il suo recupero per la sfida di domani sera contro il Sassuolo appare sempre più complicato.

A Trigoria si valuta anche il ricorso a infiltrazioni per alleviare il dolore e provare a renderlo disponibile, ma al momento prevale il pessimismo. Le condizioni di Gollini sono in miglioramento, tuttavia il fastidio non è ancora completamente superato e lo staff medico dovrà valutare se sia opportuno rischiarlo nell’ultimo impegno prima della sosta.

In caso di nuovo forfait, toccherà ancora a Devis Vasquez difendere i pali giallorossi. Il colombiano, chiamato a sorpresa in causa all’Old Trafford, è attualmente il favorito per partire titolare contro la squadra di Alberto Aquilani. Gasperini dovrà dunque prepararsi all’eventualità di affidarsi nuovamente al terzo portiere.

Nessuna possibilità di recuperare Mile Svilar, il cui rientro è previsto soltanto dopo la pausa per le nazionali. La rifinitura e le ultime valutazioni mediche chiariranno le possibilità di Gollini, ma al momento la soluzione Vasquez resta quella più probabile.

FONTI: La Gazzetta dello Sport