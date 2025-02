PORTO-ROMA 1-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma esce dal Do Dragao con un buon 1 a 1 ma anche con qualche rimpianto: i giallorossi dominano, poi il Porto torna in partita e nel finale prova anche a ribaltarla complice la superiorità numerica.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Do Dragao per affrontare i portoghesi nella gara di andata dei playoff di Europa League:

Svilar 6,5 – Primo tempo da spettatore non pagante. Nella ripresa si vede di più, specie con diverse belle uscite, sia basse che alte.

Celik 7 – Ranieri punta di nuovo su di lui: la scelta è criticatissima, la Zeki si riscatta con un gol pesante e una prestazione tosta e convinta.

Mancini 6,5 – Si occupa di Omorodion, ed è costretto ad usare le cattive.

Ndicka 7 – Gioca con buona personalità contro avversari tecnici e rapidi. Nel momento di maggior sofferenza si esalta vincendo tutti i duelli aerei.

Saelemaekers 6 – Poco appariscente, cerca più che altro di dare equilibrio alla squadra. Si becca un giallo che gli impedirà di giocare il ritorno. Dal 46′ El Shaarawy 6 – Buon ingresso in campo, dà il suo prezioso contributo.

Konè 6,5 – Corre per due. Tampona, ricama e attacca. Il giallo lo condiziona, Ranieri decide di tenerlo fuori. Dal 46′ Pisilli 6 – Corre tanto e si fa apprezzare per un paio di belle giocate individuali, ma commette ancora troppi errori di inesperienza con troppe palle perse banalmente.

Cristante 5 – Primo tempo abbastanza deludente con tanti errori di misura, nella ripresa migliora il livello della sua prestazione ma rovina tutto con un doppio giallo che lascia la Roma in dieci.

Angelino 6,5 – Si conferma uno dei giocatori più importanti di questa squadra. Bravo sia ad attaccare che a difendere. Insostituibile.

Dybala 6 – Buona prima mezzora di partita, poi però Varela lo colpisce durissimo al ginocchio e deve alzare bandiera bianca. Dal 38′ Baldanzi 6,5 – Non fa sentire la mancanza dell’argentino con una prestazione di spessore. Da un suo spunto nasce l’azione del gol giallorosso, poi lotta su ogni pallone.

Pellegrini 6 – Sufficienza di incoraggiamento. Sbaglia ancora troppe conclusioni, poi si fa anche apprezzare per qualche buona apertura. Ma siamo ancora lontani dalle sue prestazioni di un tempo. Dal 67′ Soulè 6 – Cerca di aiutare la squadra battendosi con generosità.

Dovbyk 6 – Qualche buona sponda e poco altro. Mette più o meno involontariamente lo zampino nel gol di Celik. Per stasera va bene così, ma serve altro. Dal 75′ Paredes sv.

CLAUDIO RANIERI 6,5 – La Roma domina ma rovina tutto con l’ennesimo gol preso in contropiede. La prestazione resta positiva, così come il risultato, ma si poteva fare di meglio. Oltre al Porto e ai propri errori, stasera ci si è messo di mezzo un arbitro la cui direzione di gara ha rovinato il match.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini