PORTO-ROMA, i convocati di Ranieri: out Rensch

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha appena comunicato tramite i propri canali social l’elenco dei convocati per la partita di domani sera sul campo del Porto, andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League.

In elenco non figura, come previsto, il nome di Rensch. Non ci sono nemmeno Gouarna-Douath e Salah-Eddine, non disponibili per la competizione Uefa. Tutti gli altri calciatori sono in elenco. Di seguito il tweet con tutti i convocati.