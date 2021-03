PRIMA PAGINA – Gazzetta: “Pirlo rischia, c’è l’ombra di Max”, Corsport: “Allegri: Roma, Napoli o Nazionale”, Tuttosport: “Totoallenatori, Conte piace ai giallorossi” (FOTO)

ALTRE NOTIZIE – Il ritorno sulle scene di Max Allegri scatena la fantasia dei giornali sportivi, che oggi si concentrano sulle panchine in bilico e sul toto allenatori.

La Gazzetta dello Sport apre così: “Mister rivincite. Due nostri grandi tecnici pronti a tornare in gioco. Pirlo rischia, c’è l’ombra di Allegri. Sarri è la prima scelta della Roma“. Il Napoli invece pensa a Fonseca, ma anche a Juric del Verona. Per la Lazio invece spunta Gattuso.

“Pirlo all’angolo” titola il Corriere dello Sport in apertura. “Ultimatum al tecnico: la Champions non basta. O cambia la Juve o salta“. Di spalla si parla però di Allegri: Roma, Napoli o la Nazionale (se l’Europeo dovesse essere un flop).

Tuttosport è quello che più di tutti si concentra sul toto-allenatore: “Allegri, Juve e gli altri“, titola il giornale sportivo torinese. Che piazza in prima pagina le foto dei quattro allenatori che potrebbero cambiare panchina: Allegri piace a Roma, Juventus e Tottenham, mentre Sarri viene dato più vicino a Napoli e Fiorentina. Per Gattuso in corsa Fiorentina, Bologna e Torino. E attenzione a Conte: dopo lo scudetto con l’Inter potrebbe lasciare. Piace a Roma, Napoli e Manchester United.

Giallorossi.net – F. Turacciolo