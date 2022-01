Primavera, la Roma passa a Cagliari grazie a Tahirovic ed è sempre più prima

AS ROMA NEWS – Riprende il cammino trionfale della Primavera giallorossa in campionato.

La squadra di Alberto De Rossi passa anche sul difficile campo del Cagliari, secondo in classifica, col punteggio di 1 a 0. Decide un gol di Tahirovic messo a segno nel primo tempo con un gran destro dall’interno dell’area.

Altrettanto decisivo il portiere giallorosso Mastrantonio che ha salvato il risultato parando anche un rigore a Manca prima dell’intervallo.

La Roma Primavera continua così la sua fuga solitaria in vetta al campionato.

IL TABELLINO DEL MATCH

CAGLIARI CALCIO (4-3-3) : Lolic; Sulis (64′ Carboni), Palomba, Obert, Åstrand John (87′ Pulina); Schirru, Ladinetti, Kourfalidis (C); Tramoni, Manca (46′ Vinciguerra), Masala (64′ Yanken).

A disp.: Fusco (GK), Iovu, Corsini, Caddeo, Pintus, Murru, Martino Coriano.

All.: Agostini.

AS ROMA (3-4-1-2) : Mastrantonio; Ndiaye, Tripi (C), Keramitsis; Missori, Faticanti, Tahirovic, Rocchetti; Volpato (64′ Morichelli); Satriano (58′ Cherubini), Voelkerling Persson (87′ Padula).

A disp.: Baldi (GK), Del Bello (GK), Vicario, Oliveras, Di Bartolo, Zajšek, Louakima, Vetkal, Pisilli.

All.: De Rossi.