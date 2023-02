Primavera, pareggio tra Roma e Atalanta (1-1) al Tre Fontane: brillano Cherubini e Pagano. Sugli spalti Mourinho e Tiago Pinto

AS ROMA NEWS – Finisce in parità il match del campionato Primavera tra Roma e Atalanta che si è giocato questo pomeriggio al Tre Fontane.

Bergamaschi in vantaggio verso la fine del primo tempo con Vorlický, pareggio meritato dei giallorossi con Pagano dopo un assist di Cherubini, i due migliori in campo per i giallorossi insieme a Missori, subentrato nella ripresa.

Nel finale le due squadre si affrontano a viso aperto e sfiorano entrambe la rete della vittoria, ma il risultato non cambia.

Da segnalare la presenza sulle tribune del Tre Fontane sia di Josè Mourinho che di Tiago Pinto. Anche l’ex Zalewski sugli spalti a seguire il match.

In vetta alla classifica ci resta il Lecce, la Roma ora deve inseguire.

Giallorossi.net – G. Pinoli

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (4-3-3) : Boer; Louakima (72′ Missori), Pellegrini (64′ Silva), Keramitsis, Falasca; Pisilli, Vetkal (64′ Ivković), Pagano; Cassano, Majchrzak, Cherubini (C).

A disp.: Baldi (GK), Razumejevs (GK), Foubert-Jacquemin, Padula, Misitano, D’Alessio, Ruggiero, Graziani, João Costa, Golič.

All.: Guidi.

ATALANTA BC (4-3-1-2) : Bertini; Palestra, Del Lungo (72′ Tavanti), Guerini, Regonesi; Colombo, Mendicino, Muhameti; Vorlický (46′ Vavassori); De Nipoti (C), Vlahović (78′ Roaldsöy).

A disp.: Pardel (GK), Bernasconi, Riccio, Ghezzi, Stabile, Bevilacqua, Falleni.

All.: Fioretto.

Arbitro: Sig. Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola.

Assistente 1: Sig. Lorenzo Giuggioli di Grosseto.

Assistente 2: Sig. Simone Piazzini di Prato.

Marcatori: 35′ Vorlický (Atalanta BC), 76′ Pagano (AS Roma).

Ammoniti: 36′ Guerini (Atalanta BC), 45’+3 Falasca (AS Roma), 45’+3 Vlahović (Atalanta BC), 74′ Mendicino (Atalanta BC).

Espulsi: