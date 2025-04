PRIMAVERA, per la Roma vittoria da record: Udinese travolta 9 a 0! Super Almaviva: tripletta in 7′

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma Primavera schiaccia l’Udinese con un roboante 9-0 nella 34ª giornata di campionato, mettendo le mani sulla semifinale scudetto con un messaggio chiaro a tutte le avversarie: i ragazzi di Falsini fanno sul serio.

La partita del “Tre Fontane” è un monologo giallorosso. Dopo appena mezz’ora è Graziani a sbloccare il risultato, ma il protagonista assoluto della prima frazione è senza dubbio Almaviva, che in sette minuti sigla una tripletta (35’, 37’, 42’) da manuale del bomber, portando la Roma sul 4-0 all’intervallo.

Nel secondo tempo la squadra non si ferma, anzi: continua a macinare gioco e gol. Al 52’ Seck trova il 5-0 da distanza ravvicinata, poi Bah al 60’ approfitta di un pasticcio difensivo e mette il sesto. Al 61’ è Romano a infilare il settimo, seguito da Coletta (65’) e infine da Sangaré, che al 72’ chiude i conti con un missile sotto la traversa per il definitivo 9-0.

Un dominio totale, testimoniato anche dal fatto che l’arbitro non concede nemmeno recupero, evitando ulteriori umiliazioni per l’Udinese. La Roma straripa in ogni zona del campo, con una prestazione tanto spietata quanto spettacolare. L’attacco brilla, la difesa non concede nulla, e la panchina dimostra di avere ricambi di livello.

Giallorossi.net – T. De Cortis

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA (4-3-2-1): De Marzi; Sangaré, Seck (58′ Cama), Nardin, Reale; Romano, Mannini (46′ Zefi), Coletta; Della Rocca, Graziani (46′ Marazzotti, 68′ Sugamele); Almaviva (57′ Bah).

A disp.: Jovanovic, Kehayov, Terlizzi, Sugamele, Marchetti, Ceccarelli, Teixeira Falcetta.

All. Gianluca Falsini

UDINESE (4-5-1): Kristancig; Shpuza (46′ Landolfo), Olivo (64′ Vinciati), Dal Vi, Busolini; Conti, Lazzaro, Xhavara (64′ Ovuso), El Bouradi (64′ Cella), Marello; Bonin (75′ Severino).

A disp.: Mosca, Polvar, Del Pino, Cosentino,

All. Igor Bubnjic.

Ammoniti: Graziani (R), Seck (R)

Marcatori: 30′ Graziani, 35′, 37′, 42′ Almaviva, 52′ Seck, 60′ Bah, 61′ Romano, 65′ Coletta, 72′ Sangaré.