La Roma Primavera non si arrende mai e conquista una vittoria spettacolare sul campo del Cesena. I ragazzi di Mattia Scala si impongono per 4-2 al termine di una partita ricca di emozioni e ribaltamenti, trascinati dalle doppiette di Arena e Paratici. Decisive le mosse dell’allenatore giallorosso nella ripresa, con tre cambi che trasformano una gara complicata in un successo pesantissimo.

La Roma parte con il piede giusto e passa in vantaggio al 18′: Morucci conquista un calcio di rigore e Arena non sbaglia dal dischetto, battendo Fontana. La reazione del Cesena è immediata: al 23′ Galvagno pareggia, sempre su rigore, dopo un fallo di Zinni su Casadei. Prima dell’intervallo i giallorossi sfiorano il nuovo vantaggio, ma Casadei salva sulla linea un pallonetto di Arena.

La ripresa si apre nel peggiore dei modi per la squadra di Scala. Al 48′ Gasperini completa la rimonta dei padroni di casa, sfruttando una sponda di testa di Ridolfi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Sotto 2-1, il tecnico romanista cambia subito le carte in tavola: al 53′ inserisce Guaglianone, Paratici e Arduini al posto di Morucci, Ballarin e Carlaccini.

Le sostituzioni cambiano completamente l’inerzia della partita. Al 64′ Paratici firma il pareggio, ribadendo in rete una punizione di Arena respinta da un grande intervento di Fontana. Due minuti dopo Zinni colpisce il palo con una conclusione dalla distanza deviata dal portiere, mentre al 68′ arriva il sorpasso: Maccaroni mette il pallone in mezzo e Arena completa la sua doppietta con un tap-in vincente.

Il Cesena prova a reagire, ma la Roma gestisce il vantaggio e continua a rendersi pericolosa. Nel finale arriva anche il gol della sicurezza: all’88’ Guaglianone mette un pallone in area, la difesa bianconera pasticcia e Paratici ne approfitta per battere Fontana da pochi passi, firmando il definitivo 4-2.

Una vittoria di carattere per la formazione giallorossa, capace di reagire allo svantaggio e ribaltare la partita grazie anche all’impatto dei giocatori entrati dalla panchina. Scala si gode le sue scelte e due attaccanti protagonisti, con Arena e Paratici autori di quattro reti complessive che regalano alla Roma tre punti preziosi nella corsa alle prime posizioni del campionato.

Giallorossi.net | Tommaso De Cortis