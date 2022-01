Pruzzo: “Mou l’unico che può portare la Roma in alto, tra un anno sfiderà le big. Abraham? Forte, ma ha due limiti…”

NOTIZIE AS ROMA – Roberto Pruzzo ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport (R. Maida). L’ex centravanti della Roma ha parlato ovviamente dell’attuale punta giallorossa: Tammy Abraham.

“E’ un attaccante completo, un ottimo acquisto. Sta dimostrando il suo valore, dopo un periodo fisiologico di adattamento al nostro calcio: non è mai facile per uno straniero capire la Serie A. E lo è ancora meno per un inglese. Non lo conoscevo, mi sta conquistando. Ha ancora margini di miglioramento, ma vedo in lui un paio di limiti: gioca un po’ troppo per sé.

E tende a demoralizzarsi se sbaglia una giocata. Deve stare più tranquillo in campo. C’è invece una cosa che mi piace: sembra fragile a livello fisico, cade spesso, eppure si rialza sempre. Significa che è un combattente. Secondo me deve cominciare anche a battere i rigori“.

Su Mourinho: “José è l’unico che può portare la Roma in alto. L’ho sposato fin dal primo giorno e confermo le mie idee. Entro un anno sarà pronto per sfidare le big del campionato“

Sulle speranze Champions e sulla possibilità di vincere una coppa: “Finora la squadra ha la classifica che si merita. Ma il quarto posto non è così lontano. Mancano 15 partite, la Roma deve provare a risalire. La Conference? Dico la verità, a me non piace per niente. Tra le due coppe conta più quella italiana. Ma se alla fine della stagioni infili un titolo internazionale in bacheca, può anche essere piacevole…”

Fonte: Corriere dello Sport