Quattordici partite consecutive senza sconfitte in Champions League, venti gol segnati nelle prime quattro giornate e dodici vittorie di fila considerando tutte le competizioni. Il Paris Saint-Germain si presenta alla sfida contro la Roma con numeri impressionanti, ma anche con due assenze pesantissime che rischiano di cambiarne il volto. Mercoledì sera, al Parco dei Principi, Gasperini affronterà i campioni d’Europa in carica, una delle squadre più forti e spettacolari del continente. Una missione complicatissima, che però potrebbe riservare qualche opportunità in più rispetto a quanto raccontano le statistiche.

I numeri della formazione di Luis Enrique fanno paura. Il PSG ha vinto tutte e quattro le partite disputate finora nella League Phase, travolgendo lo Slovan Bratislava per 6-1, battendo Manchester City e Barcellona per 4-2 e demolendo il Villarreal con un clamoroso 6-0 in trasferta. Venti reti in quattro gare, alla media di cinque a partita: nessuna squadra nella storia della Champions aveva mai segnato tanto nelle prime quattro giornate. I parigini sono inoltre imbattuti da 14 incontri nella competizione, con dieci vittorie e quattro pareggi, avendo eguagliato il primato francese stabilito dal Lione tra il 2004 e il 2006. Contro la Roma potrebbero riscrivere anche questo record.

La macchina parigina continua a funzionare anche in campionato. Sabato scorso il PSG ha conquistato la dodicesima vittoria consecutiva tra tutte le competizioni, imponendosi per 3-2 sul campo del Nizza al termine di una gara combattuta. Un successo che conferma la capacità dei francesi di reagire alle difficoltà e trovare soluzioni offensive anche quando gli avversari riescono a metterli in difficoltà. Proprio quella partita, però, ha lasciato in eredità a Luis Enrique un problema enorme.

Il PSG dovrà infatti rinunciare sia a Khvicha Kvaratskhelia sia a Désiré Doué. Il georgiano è fermo da ottobre per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, rimediata contro il Barcellona. Stessa sorte per il talento francese, che sabato a Nizza ha riportato la rottura del crociato destro ed è stato costretto a lasciare il campo in lacrime al 44′. Il club ha già annunciato un intervento chirurgico entro la fine del mese. Due assenze di assoluto rilievo, che privano Luis Enrique di altrettanti protagonisti del suo reparto offensivo.

Le conseguenze potrebbero essere significative soprattutto sul piano tattico. Kvaratskhelia e Doué garantiscono imprevedibilità, capacità di saltare l’uomo e una straordinaria qualità negli spazi stretti. Senza di loro, il PSG perde due delle sue armi migliori per scardinare le difese attraverso le iniziative individuali. Luis Enrique dispone comunque di alternative di livello internazionale. Ousmane Dembélé è tornato a disposizione e contro il Nizza è entrato nella ripresa, servendo l’assist per il gol di Ferran Torres. Proprio lo spagnolo, insieme a Maghnes Akliouche, rappresenta una delle principali soluzioni offensive, senza dimenticare Senny Mayulu e Mika Godts. La qualità resta altissima, ma gli equilibri e le caratteristiche del tridente potrebbero cambiare.

Le assenze, insomma, non trasformano certo il PSG in un avversario abbordabile. Il punto di forza della squadra di Luis Enrique rimane un’organizzazione collettiva di altissimo livello, fondata sul possesso, sulla pressione immediata dopo la perdita del pallone e sulla capacità di occupare gli spazi con tanti uomini. Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz garantiscono qualità e controllo in mezzo al campo, mentre Hakimi e Nuno Mendes possono creare superiorità sulle fasce. Il pericolo per la Roma sarà soprattutto quello di farsi schiacciare da una squadra capace di mantenere il pallone e aggredire continuamente l’area avversaria.

Eppure qualche spiraglio esiste. I francesi hanno già incassato cinque reti nelle prime quattro partite di Champions, subendo gol in tre occasioni su quattro. Anche contro il Nizza sono stati colpiti inizialmente in contropiede, prima di ribaltare il risultato. Quando i terzini accompagnano contemporaneamente la manovra e la squadra si sbilancia in avanti, alle spalle della prima linea di pressione possono aprirsi spazi interessanti. È probabilmente su questo aspetto che Gasperini dovrà concentrare buona parte della preparazione tattica.

La Roma dispone infatti di due giocatori potenzialmente devastanti nelle transizioni: Donyell Malen e Wesley. L’olandese arriva dal poker rifilato al Parma, mentre il brasiliano ha dimostrato al Tardini quanto possa essere incisivo quando attacca in velocità sulla fascia destra. La loro intesa, esplosa con tre assist di Wesley per Malen, potrebbe rappresentare l’arma principale dei giallorossi per provare a sorprendere la difesa parigina. Servirà però una prestazione di grande equilibrio: pressare troppo alto senza le giuste distanze significherebbe esporsi alla qualità degli avversari, mentre abbassarsi eccessivamente rischierebbe di consegnare al PSG il controllo totale della partita.

Per Gasperini sarà dunque fondamentale trovare il giusto compromesso tra aggressività e prudenza, cercando di limitare il palleggio dei francesi senza rinunciare alla propria identità offensiva. La Roma arriva a Parigi con una fiducia enorme, alimentata dalla straordinaria produzione realizzativa in campionato e da un Malen che sembra aver raggiunto una dimensione superiore. Il PSG resta nettamente favorito, nonostante le assenze, ma perdere due talenti come Kvaratskhelia e Doué proprio alla vigilia di una sfida contro una squadra così aggressiva e pericolosa negli spazi potrebbe pesare più di quanto suggerisca la classifica. Fermare i campioni d’Europa sarà un’impresa difficilissima. Ma questa Roma ha dimostrato di avere qualità, carattere e soluzioni sufficienti per provare a rendere possibile anche ciò che sulla carta sembra proibitivo.

Giallorossi.net | Tommaso De Cortis