Una delle trasferte più affascinanti e difficili della stagione attende la Roma. Questa sera, mercoledì 25 novembre alle ore 21:00, i giallorossi affrontano il Paris Saint-Germain di Luis Enrique al Parc des Princes nella quinta giornata della League Phase di Champions League.

Il PSG si presenta alla sfida a punteggio pieno con 12 punti e numeri impressionanti: quattro vittorie su quattro e già 20 gol segnati in Europa. La Roma è invece ventesima con quattro punti, frutto del pareggio contro il Fenerbahçe, della vittoria sullo Slovan Bratislava e delle sconfitte di misura contro Real Madrid e Manchester United. La squadra di Gasperini arriva però a Parigi sulle ali dell’entusiasmo dopo il 5-1 rifilato al Parma, con Malen grande protagonista.

Le ultime dai campi

QUI PSG – Luis Enrique deve fare a meno di Kvaratskhelia e Désiré Doué, entrambi alle prese con gravi infortuni al ginocchio. In porta spazio a Safonov, con Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes in difesa. A centrocampo confermatissimo il trio João Neves-Vitinha-Fabián Ruiz. Davanti Dembélé sarà il riferimento centrale, con Akliouche favorito su Godts e Ferran Torres avanti su Mayulu.

QUI ROMA – Gasperini può schierare praticamente la formazione tipo: tra i convocati non figurano Pellegrini e Rensch. Davanti a Svilar torna N’Dicka con Mancini ed Hermoso; Molina e Wesley agiranno sulle fasce. In mezzo favoriti Koné e Cristante, mentre davanti dovrebbe toccare a Dybala e Soulé alle spalle di Malen. Rodrigo Mora resta l’alternativa principale sulla trequarti.

Dove vederla in TV

PSG-Roma sarà trasmessa in esclusiva in Italia su Amazon Prime Video. Non sarà quindi disponibile sui normali canali Sky Sport né su NOW. Il collegamento dal Parc des Princes inizierà alle ore 19:30, mentre il calcio d’inizio è fissato alle 21:00.m La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. A bordocampo ci saranno Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato.

Il probabile risultato

I bookmaker indicano il PSG come netto favorito. Le quote variano sensibilmente tra i diversi operatori, ma il successo dei francesi si muove mediamente tra 1.25 e 1.45, il pareggio tra circa 5.00 e 8.50, mentre la vittoria della Roma viene proposta tra 5.00 e 6.50. Ancora più chiara l’indicazione sul numero di reti: l’Over 2.5 è nettamente favorito e anche il Goal, cioè entrambe le squadre a segno, viene proposto attorno a quota 1.50. Non sorprende: il PSG ha realizzato 20 reti nelle prime quattro partite di Champions, mentre la Roma ne ha segnate 10 e ha sempre trovato il gol in Europa.

Nel mercato del risultato esatto il 2-1 per il PSG è attualmente uno degli score con la quota più bassa, attorno a 7.00-9.00 a seconda dell’operatore, davanti al 2-0 e al 3-1. La squadra di Gasperini ha però dimostrato contro Real Madrid e Manchester United di poter mettere in difficoltà anche avversarie di altissimo livello: una vittoria parigina di misura appare dunque lo scenario più prudente.

Probabili formazioni

PSG (4-3-3) – Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Akliouche, Dembélé, Ferran Torres. All.: Luis Enrique

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All.: Gasperini

Ballottaggi PSG: Akliouche-Godts, Ferran Torres-Mayulu.

Ballottaggi Roma: Soulé-Mora, Koné-De Roon.

Indisponibili PSG: Kvaratskhelia, Doué.

Assenti Roma: Pellegrini, Rensch.

Squalificati: nessuno.

Arbitro: Glenn Nyberg (Svezia)

Assistenti: Mahbod Beigi – Andreas Söderkvist

IV uomo: Adam Ladebäck

VAR: Bastian Dankert (Germania)

AVAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

Giallorossi.net | Andrea Fiorini