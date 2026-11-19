La sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain potrebbe riportare Dan Friedkin al fianco della Roma. Mercoledì 25 novembre, prima della partita in programma alle 21 al Parco dei Principi, le dirigenze dei due club si ritroveranno per il tradizionale pranzo istituzionale. L’appuntamento è confermato, ma resta ancora da definire l’elenco dei partecipanti. E tra gli ospiti potrebbe esserci proprio il presidente giallorosso.

Secondo quanto racconta Marco Juric su Repubblica, l’ipotesi più suggestiva è quella di un incontro tra Friedkin e Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG e suo grande amico. Il dirigente qatariota è un habitué di questi appuntamenti: negli ultimi anni ha incontrato a tavola, tra gli altri, Joan Laporta, Herbert Hainer, Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis in occasione delle rispettive sfide europee.

Il rapporto tra Friedkin e Al-Khelaifi, però, va ben oltre il semplice cerimoniale. I due sono alleati ai vertici del calcio europeo e siedono entrambi nel comitato esecutivo dell’EFC, l’associazione che rappresenta i club del continente. Nell’ottobre 2025, durante la prima riunione dell’organizzazione a Roma, il presidente del PSG aveva definito il loro legame “diverso dagli altri”.

L’ultimo incontro pubblico tra i due risale allo scorso settembre, a Copenaghen, in occasione dell’assemblea dei club europei. In quell’occasione Al-Khelaifi aveva salutato Friedkin con una frase che oggi assume un significato particolare: “Ci vediamo in Champions, Dan”. Un appuntamento fissato idealmente già allora, che potrebbe concretizzarsi proprio mercoledì prossimo.

L’eventuale presenza di Friedkin a Parigi avrebbe anche un significato importante per la Roma. In una fase della stagione in cui Gasperini attende indicazioni dalla proprietà sulle possibilità di investimento nel mercato di gennaio, il ritorno del presidente vicino alla squadra rappresenterebbe un segnale di attenzione. Per il momento, però, non ci sono conferme sulla sua partecipazione al pranzo né sulla presenza allo stadio. L’incontro tra le dirigenze è fissato, quello tra i due presidenti resta una possibilità.

FONTE: La Repubblica