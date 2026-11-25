Due stelle fuori causa, un attacco da reinventare e una certezza: il Paris Saint-Germain resta una macchina da gol. Alla vigilia della sfida di Champions League contro la Roma, Luis Enrique si trova costretto a ridisegnare il reparto offensivo dei bicampioni d’Europa dopo i gravi infortuni di Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué. Due assenze pesantissime, soprattutto per una squadra che ha fatto della velocità, della tecnica e dell’imprevedibilità sulle fasce uno dei propri punti di forza. Ma guai a pensare che il PSG si presenti al Parco dei Principi con le armi spuntate.

Il primo colpo è arrivato il mese scorso, quando Kvaratskhelia si è fermato per un grave problema al ginocchio. Sabato, durante la vittoria per 3-2 sul campo del Nizza, è toccato invece a Doué, che ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Due infortuni che privano Luis Enrique di altrettanti giocatori capaci di saltare l’uomo, creare superiorità numerica e trasformare una situazione apparentemente bloccata in un’occasione da gol. Non è un dettaglio, considerando l’importanza che gli esterni offensivi rivestono nel sistema del tecnico spagnolo.

La buona notizia per i parigini riguarda però Ousmane Dembélé. L’attaccante francese è tornato a giocare sabato contro il Nizza, disputando circa mezz’ora, e questa sera dovrebbe riprendersi una maglia da titolare. Sarà probabilmente lui il riferimento centrale del tridente, anche se parlare di centravanti tradizionale sarebbe riduttivo. Dembélé ama muoversi, abbassarsi per ricevere, scambiare posizione con i compagni e attaccare gli spazi lasciati liberi dalle difese. Una mobilità che rappresenta un problema particolare per una squadra come la Roma, abituata a difendere con marcature individuali molto aggressive.

Ai suoi lati, secondo le ultime indicazioni, dovrebbero partire Maghnes Akliouche e Ferran Torres. Il primo è un giocatore tecnico, rapido nello stretto e particolarmente abile nel partire da destra per cercare combinazioni e giocate verso il centro. Il secondo offre invece maggiore esperienza internazionale e una spiccata capacità di attaccare l’area senza pallone. Non sono due copie di Kvaratskhelia e Doué, ma alternative che permettono al PSG di conservare qualità e varietà offensiva. Restano aperti anche i ballottaggi con Mika Godts e Senny Mayulu, quest’ultimo particolarmente apprezzato per la duttilità e la capacità di inserirsi negli spazi.

La questione tattica più interessante, però, riguarda il modo in cui Luis Enrique può compensare la perdita di due grandi specialisti dell’uno contro uno. Senza Kvaratskhelia e Doué, il PSG potrebbe cercare maggiormente la superiorità attraverso le combinazioni collettive, i movimenti senza palla e le rotazioni tra gli attaccanti. In altre parole, meno iniziative individuali sulle fasce e una ricerca ancora più accentuata del gioco associativo. Una tendenza che, naturalmente, dovrà essere verificata sul campo, ma che si sposa con i principi consolidati del tecnico spagnolo.

Non bisogna poi dimenticare il vero motore della squadra: il centrocampo. Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz garantiscono qualità nella circolazione del pallone, capacità di giocare sotto pressione e continui movimenti per creare linee di passaggio. È soprattutto attraverso di loro che il PSG costruisce la propria superiorità. A questo si aggiunge la spinta dei terzini, con Hakimi e Nuno Mendes capaci di trasformarsi in attaccanti aggiunti. Per la Roma, limitare i trequartisti e gli esterni non basterà se non riuscirà a interrompere i collegamenti tra centrocampo e attacco.

Del resto, i numeri europei dei francesi parlano chiaro: quattro vittorie nelle prime quattro giornate di Champions League e ben venti gol realizzati, alla media impressionante di cinque a partita. Il PSG arriva inoltre da dodici successi consecutivi tra tutte le competizioni. Le assenze sono importanti, ma l’organizzazione collettiva della squadra resta una delle più efficaci d’Europa. Lo stesso Gasperini lo ha sottolineato ieri in conferenza stampa, spiegando che la forza dei parigini non dipende soltanto dai singoli, ma dall’identità costruita da Luis Enrique.

Per i giallorossi, comunque, le assenze di Kvaratskhelia e Doué rappresentano un elemento da considerare nella preparazione della partita. Due giocatori capaci di creare continuamente situazioni di pericolo non si sostituiscono senza conseguenze, e la Roma potrebbe trovare un PSG meno imprevedibile in alcune zone del campo. Ma l’errore più grande sarebbe interpretare questi forfait come una scorciatoia verso un risultato positivo. La squadra di Luis Enrique resta fortissima, anche perché ha imparato a vincere soprattutto attraverso il gioco collettivo.

Il PSG ha perso due delle sue armi offensive più importanti, ma dispone ancora di qualità sufficiente per mettere in crisi qualsiasi avversario. Gasperini dovrà cercare di sfruttare le possibili difficoltà dei francesi senza dimenticare quanto possano essere pericolosi anche i loro sostituti. Perché a Parigi mancheranno due campioni, ma non mancherà certo una squadra di campioni.

Giallorossi.net | Tommaso De Cortis