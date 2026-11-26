Il Paris Saint-Germain è rimasto stregato dalla Roma. Non soltanto per il 2-2 maturato ieri sera al Parco dei Principi, ma soprattutto per il modo in cui è arrivato. A colpire i bicampioni d’Europa è stata la personalità della squadra di Gasperini, la prima a interrompere il loro percorso netto in questa Champions League.

Emblematiche le parole di João Neves: “Eravamo abituati a vincere, poi è arrivata la Roma”. Il centrocampista portoghese ha sottolineato la particolarità del gioco giallorosso: “È una squadra che pressa uomo su uomo. Credo che sia una delle poche volte in cui abbiamo affrontato un avversario con questo tipo di pressione e con tanta qualità”. Ai microfoni di Canal+ ha inoltre inserito la Roma tra le migliori avversarie affrontate dal PSG, esaltandone le qualità individuali e collettive.

Sulla stessa lunghezza d’onda Willian Pacho, che ai canali ufficiali del club parigino ha ammesso le difficoltà incontrate: “Era una squadra diversa, che ha giocato bene”. Il difensore ha spiegato come il PSG abbia faticato soprattutto nel primo tempo a trovare il modo di destabilizzare i giallorossi, definendo la sfida un’esperienza utile per la crescita della propria squadra.

Anche Nuno Mendes ha riconosciuto i meriti tattici di Gasperini: “Ci hanno studiato bene. Abbiamo cercato di tenere il pallone dall’inizio alla fine, ma non ci siamo riusciti”. Il portoghese ha evidenziato come la solidità difensiva e i duelli individuali a tutto campo abbiano impedito ai francesi di controllare la partita secondo le proprie abitudini. A chiudere il cerchio le parole di Luis Enrique, che ha raccontato di aver trovato i propri giocatori concordi nel giudicare quella contro la Roma come una sfida estremamente complicata. E a PSG TV si è spinto ancora oltre: “Spero di non incontrarli più, se non in finale. Meritavano di pareggiare, e persino di vincere”.

Il dato più significativo della notte parigina è forse proprio questo: una squadra abituata a dettare legge in Europa che, dopo aver affrontato la Roma, parla di quanto possa imparare da una simile partita. Un attestato di stima tutt’altro che banale, soprattutto considerando da chi arriva.

Redazione Giallorossi.net