QUASI GIALLOROSSI | Leweling si sblocca, Nusa sotto tono, Gittens e Oosterwolde ancora ai box

Un gol in Champions League, un rigore sbagliato e poi il riscatto, assist pesanti e qualche prestazione da dimenticare. Torna “Quasi Giallorossi”, la rubrica dedicata ai principali obiettivi di mercato inseguiti dalla Roma e poi sfumati. Alcuni di questi, però, potrebbero tornare di attualità a gennaio. Ecco come stanno andando.

MASON GREENWOOD – FENERBAHÇE

Una settimana dalle due facce. Sabato il Fenerbahçe supera 3-0 l’Alanyaspor, ma Greenwood spreca una grande occasione: al 17′ fallisce un calcio di rigore. L’inglese resta comunque uno dei giocatori più attivi della squadra, pur senza trovare gol o assist, e viene sostituito al 67′. Il riscatto arriva martedì in Champions League, quando firma all’11’ il momentaneo 2-0 contro lo Slavia Praga. Una rete che sembra indirizzare la partita, prima della rimonta dei cechi fino al 2-2 definitivo. Greenwood parte titolare e lascia il campo all’82’, senza ricevere ammonizioni.

MALICK FOFANA – SUNDERLAND

Il suo inserimento nel calcio inglese continua a procedere a piccoli passi. Domenica resta per tutta la partita in panchina nella sconfitta per 2-0 contro il Bournemouth, una gara complicata dal cartellino rosso rimediato da Danso dopo appena 17 minuti. Giovedì, invece, Fofana ritrova una maglia da titolare in Europa League contro il Lech Poznan. Il Sunderland pareggia 1-1 dopo essere passato in vantaggio nei primi minuti e il belga disputa l’intera partita, senza gol né assist e senza provvedimenti disciplinari. Una presenza importante per accumulare minutaggio, ma ancora senza quella giocata decisiva che possa cambiare le gerarchie offensive della squadra.

JAMIE LEWELING – STOCCARDA

Finalmente il primo squillo. Sabato Leweling parte titolare nella sconfitta per 1-0 dello Stoccarda sul campo dell’Amburgo, disputando 77 minuti senza riuscire a incidere sul risultato. Tre giorni dopo, però, arriva la svolta: in Champions League contro l’Atletico Madrid è proprio lui a sbloccare la partita al 36′. Un gol importante, il primo della sua stagione europea, che permette ai tedeschi di chiudere il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa arriva il pareggio di Julian Alvarez e lo Stoccarda non riesce a sfruttare nemmeno la superiorità numerica dopo l’espulsione di Hjulmand. Leweling viene sostituito al 72′, ma stavolta lascia il campo con una prestazione positiva e una rete che potrebbe rappresentare una svolta personale.

JAMIE GITTENS – CHELSEA

Continua il periodo nero dell’ex Borussia Dortmund. Gittens non viene convocato per la vittoria per 2-0 del Chelsea sul campo dell’Everton e resta fermo a causa dell’infortunio alla caviglia rimediato durante gli impegni con l’Inghilterra Under 21. L’allenatore Xabi Alonso ha spiegato che servirà ancora qualche settimana prima del suo rientro. La prossima possibile finestra per tornare a disposizione è collocata verso la fine di ottobre, ma senza certezze. Un altro contrattempo per un giocatore che aveva già trovato pochissimo spazio prima dello stop.

CRYSENCIO SUMMERVILLE – AL-HILAL

Dopo il gol decisivo contro l’Al-Ittihad, l’olandese stavolta non riesce a lasciare il segno. L’Al-Hilal supera 1-0 l’Al-Hazem grazie a una rete di Gabriel Martinelli all’89’, al termine di una partita dominata sul piano delle occasioni ma risolta soltanto nel finale. Summerville parte titolare e rimane in campo fino al recupero, quando viene sostituito da Salem Al-Dawsari. Nessun gol, assist o cartellino per l’esterno, che continua comunque a godere della fiducia di Simone Inzaghi. Il suo bilancio in Saudi Pro League resta positivo: 3 gol e 3 assist in 9 presenze.

ANTONIO NUSA – RB LIPSIA

Dopo il gol e l’assist della settimana precedente, arriva una brusca frenata. Il Lipsia viene travolto 6-1 dal Bayern Monaco e Nusa, schierato titolare, non riesce a rendersi particolarmente pericoloso. La squadra tedesca soffre enormemente la pressione avversaria e il norvegese viene sostituito al 60′, senza gol né assist. Non va meglio mercoledì in Champions League: il Real Madrid supera il Lipsia 4-1 al Bernabéu e Nusa resta in campo fino al 73′, quando lascia spazio a Tidiam Gomis. Ancora nessun bonus per l’esterno, che chiude una settimana difficile insieme a tutta la squadra. Due sconfitte pesanti e dieci gol complessivamente incassati dal Lipsia tra Bundesliga e Champions.

DIEGO MOREIRA – MILAN

Continua a convincere in Serie A, molto meno brillante la serata europea. Domenica Moreira è uno dei protagonisti della vittoria per 3-2 del Milan contro l’Atalanta: gioca tutti i 90 minuti, punta ripetutamente Bellanova e al 43′ serve ad Adrien Rabiot l’assist per il momentaneo 2-0. Il Corriere della Sera lo premia con un 7 in pagella, sottolineandone la qualità nell’uno contro uno. Giovedì arriva invece una serata da dimenticare per tutta la squadra rossonera, travolta 3-0 dal Bournemouth in Europa League. Moreira parte ancora titolare, ma il Milan rimane in dieci già nel primo tempo per l’espulsione di Maignan. Il belga resta in campo fino al 76′, senza riuscire a incidere su una partita ormai compromessa. Il bilancio settimanale resta comunque positivo sul piano individuale, soprattutto grazie all’assist e alla prestazione contro l’Atalanta.

ALESSIO CACCIAMANI – TORINO

Un’altra partita da titolare e una vittoria convincente. Cacciamani disputa tutti i 90 minuti nel successo per 3-0 del Torino sul campo del Parma. Non trova gol o assist, ma è particolarmente vivace sulla fascia sinistra: al 12′ supera Troilo e conclude verso la porta, trovando la respinta di Delprato; dieci minuti più tardi salta ancora Britschgi e costringe Diego Carlos a intervenire sul suo tiro. Una prestazione positiva, nella quale conferma personalità e capacità di puntare l’avversario. Nel dopopartita arriva anche una domanda sul mancato trasferimento alla Roma durante l’estate. La risposta è piuttosto netta: “La mia idea è di restare al Torino: sono affezionato a questa maglia che mi ha cresciuto. Il mio primo pensiero è sempre stato lavorare e fare bene qui. C’è solo il Torino”.

GIVAIRO READ – FEYENOORD

Un assist in campionato, poi una sconfitta europea. Sabato Read gioca tutti i 90 minuti nella rocambolesca vittoria per 4-3 del Feyenoord sul campo del Telstar. Al 32′ serve a Sem Steijn il pallone del momentaneo 3-1, confermando la propria pericolosità quando accompagna l’azione offensiva. È il suo quinto assist stagionale in Eredivisie. Mercoledì arriva invece una battuta d’arresto in Champions League: il Feyenoord perde 1-0 contro il Betis Siviglia, punito da un rigore trasformato da Isco. Read disputa nuovamente l’intera partita, senza gol, assist o ammonizioni. Una settimana comunque positiva sul piano individuale, soprattutto per la continuità e il contributo offensivo offerto in campionato.

NICOLÒ TRESOLDI – CLUB BRUGGE

Dopo la clamorosa tripletta rifilata all’Inter, il centravanti continua a essere protagonista anche senza segnare. Sabato il Club Brugge supera 1-0 il Lokeren nei sedicesimi della Coppa del Belgio: Tresoldi parte dalla panchina ed entra al 69′ al posto di Tian Koren, disputando poco più di venti minuti senza trovare gol o assist. Mercoledì torna titolare in Champions League contro il Lens e contribuisce al netto successo per 3-0. Nel recupero del primo tempo è suo il tocco che permette a Hans Vanaken di sbloccare il risultato, un assist prezioso che indirizza la partita. Viene sostituito all’82’, senza ricevere cartellini. Il bilancio europeo resta impressionante: 4 gol nelle prime 3 presenze di Champions League, ai quali si aggiunge l’assist contro il Lens. Dopo la notte magica di San Siro, un’altra prestazione utile alla squadra.

LUIZ HENRIQUE – ZENIT

Ancora una vittoria per lo Zenit, ma senza bonus per il brasiliano. La squadra di San Pietroburgo supera 3-2 l’Akhmat Grozny al termine di una partita molto combattuta, risolta soltanto al 90′ da Jhon Jhon. Luiz Henrique parte titolare e resta in campo fino al terzo minuto di recupero, quando viene sostituito da Felipe Augusto. Non partecipa direttamente alle reti, ma prova a rendersi pericoloso anche nella ripresa, trovando una conclusione nello specchio all’80’. Nessuna ammonizione o espulsione. Una prestazione di discreta continuità, senza però le accelerazioni e le giocate decisive mostrate nelle precedenti settimane.

ENDRICK – REAL MADRID

Dalla notte da protagonista contro la Roma alla prima maglia da titolare, ma il rendimento torna a essere altalenante. Domenica Mourinho decide di premiare Endrick dopo il gol segnato all’Olimpico, schierandolo dall’inizio contro il Siviglia. Il Real Madrid vince 4-1, ma il brasiliano non riesce a sfruttare pienamente l’occasione: appena 34 palloni toccati e una partecipazione limitata alla manovra, prima della sostituzione al 69′ con Brahim Diaz. La stampa brasiliana sottolinea una prestazione sottotono, lontana dall’impatto avuto contro la Roma. Mercoledì, nel 4-1 al Lipsia in Champions League, Endrick torna invece in panchina e viene inserito soltanto all’88’. Nei pochi minuti a disposizione riesce comunque a servire a Carlos Espí un pallone che il compagno spedisce sul palo. Nessun gol o assist ufficiale, ma un piccolo segnale di vivacità. La sensazione è che il brasiliano debba ancora conquistarsi stabilmente la fiducia di Mourinho.

JAYDEN OOSTERWOLDE – FENERBAHÇE

Continua il lungo recupero del difensore olandese, il cui trasferimento alla Roma era saltato in estate dopo i problemi emersi durante le visite mediche. Oosterwolde è fermo dal 5 agosto, quando aveva riportato una lesione parziale al tendine della muscolatura posteriore della coscia sinistra nella sfida di Champions League contro lo Sturm Graz. Il successivo intervento chirurgico, effettuato il 1° settembre in Finlandia, ha allungato sensibilmente i tempi di recupero. Il 25enne ha indicato l’inizio di dicembre come obiettivo per tornare in campo, ma al momento non risultano comunicazioni ufficiali che attestino il suo rientro in gruppo.

Giallorossi.net | G. Pinoli