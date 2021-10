Qui Juve: Dybala ancora out, rischia di non farcela per la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Se la Roma ha i suoi bei problemi di infermeria, anche la Juventus non sorride. Anche ieri Alvaro Morata e Paulo Dybala hanno svolto un lavoro personalizzato, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

E se per lo spagnolo era cosa attesa, per l’argentino si sperava in un rientro che rendesse possibile averlo a disposizione, almeno part-time, per la gara contro la Roma. E invece Morata di sicuro è out, Dybala invece rischia addirittura di non farcela nemmeno ad andare in panchina.

In attacco si apre un vuoto, che verrà riempito sì da Chiesa, ma non solo. Il suo partner verrà pescato dal tris di K: Kean, Kulusevski, Kaio Jorge, in ordine di preferenza. Moise sembra il favorito, per lo svedese e il brasiliano possibili ruoli da subentranti.