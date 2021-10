Rai Sport: “Su Insigne a parametro zero c’è anche la Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Anche la Roma sarebbe in corsa per Lorenzo Insigne, attaccante esterno del Napoli a cui scadrà il contratto il prossimo giugno.

A rivelarlo è in queste ore l’emittente televisiva Rai Sport. Mourinho, proprio nel corso di Roma-Napoli di domenica scorsa, era stato protagonista di un siparietto con il giocatore partenopeo.

“Insigne? Era sempre a parlare con l’arbitro allora mi sono divertito a rispondergli – ha raccontato l’allenatore giallorosso a fine gara -. E’ forte e deve pensare a giocare. Alla fine vado a casa con la sua maglia“.

I giallorossi al momento sono alla ricerca di altri ruoli, ma a giugno Mou potrebbe pensare a qualche cambio in attacco e Insigne a parametro zero è un obiettivo che fa gola anche ai giallorossi.

Fonte: Rai Sport